花蓮縣壽豐鄉千元振興關懷金 3/22起發放

花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（中）呼籲鄉民，22、23日踴躍領取振興關懷金。（壽豐鄉公所提供）

2025/03/20 16:20

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉去年接連受到強震、風災，鄉公所擔心鄉親生活遭受衝擊，去年編列1677萬元經費，普發每位鄉民1000元振興關懷金，22、23日可就近前往全鄉15個村活動中心領取。

鄉長曾淑懿指出，壽豐鄉產業近幾年接連碰到新冠疫情、颱風、地震等災情衝擊，112年鄉庫節餘1.8億元，鄉公所決定落實多項福利振策，包括生育津貼補助2萬元、鄉民保險金30萬元，敬老津貼從300元提升至1000元不等；鄉公所去年底在收支平衡的前提下，編列1677萬元，規劃普發鄉民振興關懷金1000元。

請繼續往下閱讀...

22、23日上午9時至下午4時，鄉民可以就近到戶籍地附近的15個村活動中心領取；24至28日上午9時至下午4時則可到鄉公所第1會議室領取，考量米棧、月眉、水璉及鹽寮等村離公所較遠，戶籍所在4個村的鄉民可就近至各戶籍地村辦公處領取。

鄉公所民政課指出，振興關懷金發放對象為去年12月31日（含當日）前設籍壽豐鄉，且公告發放日前均未遷出的鄉民；去年12月31日起至今年3月22日止，外籍配偶、新生兒或經收認（領）養完成登記、結婚設籍（居留），於領取期限前辦妥出生登記或初設戶籍於壽豐鄉者；領取方式包含親領跟委託他人代領，逾期未領取者視同放棄權利不再發給。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法