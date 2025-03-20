控賴政府動用國家機器推大罷免 趙少康：國民黨不用再遮遮掩掩！

趙少康指控賴政府動用國家機器推動大罷免。（資料照）

2025/03/20 16:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中央黨部昨天（19日）決議，全國各縣市黨部及全體黨公職服務處今（20日）起轉為挺公民的「民主連署站」。國民黨「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康今下午發文指控賴政府動用國家機器推動大罷免，還稱民進黨既然已經「宣戰」，那國民黨也不用再遮遮掩掩。

趙少康今下午透過臉書發文，「清德宗當家鬧事不演了！民進黨發動全台大罷免，賴清德終於如柯建銘所說的『大出場』，用正式公文宣告，將發動國家機器投入大罷免。賴清德上任至今，一件福國利民的事都沒做，對內找敵人、對外惹敵人。身為中華民國總統，做得最好的職務是民進黨主席，之前是騙是賴，拿側翼當公民團體。現在假裝半天不演了，只是因為第二階段連署不易，必須正式動員府院黨、民代、媒體、宗教外圍，民進黨說什麼『守護民主、為公民加油』，全都是幌子，狐狸尾巴終於露出了。」

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他接著說：「民進黨都宣戰了，國民黨也不必遮遮掩掩，以戰止戰就要有以戰止戰的樣子，縣市議員服務處、地方黨部、友好商家應該全面動員，把能拿出來的資源都拿出來，不要捨不得。過不了這關，朱立倫也不用再想國民黨主席，2026地方選舉、2028總統大選也會更艱難。」

趙少康最後稱：「民進黨身為執政黨，已經執政多年，應該為國家的長治久安著想，以台灣長遠利益優先，不能為了一黨、一人之私，置台灣2350萬人民的前途與安危於不顧。人民想要的是日子安穩、經濟繁榮、安居樂業，當家的人卻不斷鬧事，大罷免啟動已無法抵擋，台灣注定空轉，對立永無寧日，非綠選民只能用『不同意』票，告訴民進黨『你們錯了』。」

趙少康貼文曝光後，除了藍營支持者附和，也有不少網友留言吐槽「舔共不演，殺共當然也不用演啦！」、「現在鬧事的好像是國民黨吧？」、「ㄟ不是，你們從一階就不演了耶，只是落得35：0的糗態而已」、「你數十年來所說的話沒有一句應驗」、「看來中共國民黨的底牌要使出來了！召喚亡靈大軍」、「是誰先顛覆、癱瘓政府、毀憲亂政的？白內障嗎？老眼昏花了？演了一年的鬧劇、現在說人家當家鬧事？」

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