徐巧芯借9活動中心380場次辦客廳會 顏若芳：沒市府護航鬼才信

民進黨議員顏若芳痛批徐巧芯借用活動中心多達380個時段，影響民眾借用權益。（台北市議員顏若芳辦公室提供）

2025/03/20 14:50

〔記者何玉華／台北報導〕深陷罷免危機的國民黨立委徐巧芯，被控派助理把選區（松山區、信義區）內3至6月的區民活動中心借滿，技術性干擾罷免團體，徐巧芯今（20）日澄清說是要辦客廳會，區民活動中心也不適談罷免案，還說未借滿，反諷罷團可能不太會運用網站，造成誤會；民進黨議員顏若芳說，徐巧芯在4個月間借用380個場次時段要辦客廳會，「沒市府護航，鬼才信妳」。

顏若芳表示，經她向相關單位了解，徐巧芯申借場次多到令人瞠目結舌。在松山區借用中正、復盛、慈祐、敦化、中崙市場5間活動中心，總計15個時段；在信義區則借用大仁、黎平、四育、三張、西村、黎中、惠安7間活動中心，共365個時段。兩區總計380個時段。

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對於徐巧芯稱這些場次是要辦客廳會，還說有很多空檔可以借，顏若芳痛批睜眼說瞎話，她以三張區民活動中心的A教室為例，5月檔期已經爆滿，徐巧芯就借用了其中21天的場次；再以5月3日為例，同一天的夜間時段，徐巧芯就同時借用了松山區中正、慈祐、敦化、富盛，以及信義區大仁、三張區民活動中心的場地，「說要辦客廳會鬼才信妳」。

顏若芳指出，徐巧芯在4個月內租用松山、信義的區民活動中心達380個時段，且大量場地時段重疊，「徐巧芯是會影分身之術嗎？」明顯就是蓄意佔用場地，刻意阻擋罷免團體，還讓松山、信義區的民眾和團體要辦活動無處可借；徐巧芯為了保住自己的權位，連人民都不放在眼裡。

顏若芳痛批市府，面對同一借用人如此不合理的租用量，竟然還在裝傻，蔣萬安根本就是自甘墮落成男版徐巧芯，公然用行政資源護航國民黨，真的是無心執政、全「芯」全意在搞小動作。此外，2023年10月侯友宜、賴士葆在文山區的興業區民活動中心舉辦造勢活動遭批評，民政局當時明確指示區民活動中心不得出借用於選舉造勢，徐巧芯既然同意區民活動中心要行政中心，那就不要雙標、實踐到底！

顏若芳要求民政局儘速修正區民活動中心相關管理規定，避免徐巧芯之流刻意佔用，也要依規現場稽查徐巧芯所稱「客廳會」的辦理情形，如果有發送反罷免文宣、涉及政治活動或與申請活動未符，則應取消其所有借用場次，以維市民權益。

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