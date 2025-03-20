以行政手段刁難罷免團體？北市警局澄清：維護活動順利進行

第二階段罷免連署，正如火如茶展開。（資料照）

2025/03/20 12:19

〔記者王冠仁／台北報導〕近來全台罷免國民黨立委在各地展開，目前已有34位藍委罷免連署進入第二階段。不過，台北市議員簡舒培昨在臉書發文指控，聲稱台北市警局要求各分局受理罷免活動時都要申請集會遊行，質疑台北市長蔣萬安使出行政手段刁難罷免團體。對此，台北市警局今天澄清，是為了維護相關活動順利進行，並非要妨礙罷免團體。

簡舒培發文說，大罷免進入第二階段，台北市國民黨立委罷免民調不樂觀，沒想到，國民黨不是深自檢討，也沒有想要尊重民意，竟然還使出行政手段，要進一步刁難、妨礙罷免團體。有北市府同仁爆料，警察局召開會議，會中統一要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」。

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簡還說，之前台北市罷團申請活動時，如果沒有宣講活動，許多分局都以臨時路權受理「快閃行動」。但現在台北市警察局直接加嚴規定，要求未來罷團所有活動都要申請集會遊行，不僅必須在6天前申請，申請路權還要3萬元押金。

台北市警局指出，行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳日前指示，應保障每位國民合法參政權利，及參與合法活動所有到場人之人身安全。北市警考量近期罷免連署活動增多，且偶有滋擾情事發生，於是請各分局主動聯繫連署活動成員，依集會遊行法輔導申請集會遊行，以適時派遣警力，維護活動順利進行及所有到場人之人身安全。

一名熟悉陳抗勤務的警官指出，依照現行作業程序，只要相關單位、團體提出集會遊行申請，警方就能事先針對該活動的時間、地點、人數，預先規劃警力，投入維安、交管、蒐證等勤務。如果沒有事先申請，活動當天又臨時有狀況發生，若警力調度不及或警力太少，無法適時介入、區隔意見不同的雙方，就可能會產生衝突或讓衝突擴大。

市議員簡書培發文質疑。（取自簡書培臉書）

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