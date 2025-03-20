基隆民進黨議員服務處轉為「民主連署站」 全面協助二階罷免藍委

民進黨基隆市黨部今天召開記者會，議員服務處轉民主連署站之外，選區內還要找一間民間團體作為連署站。（記者盧賢秀攝）

2025/03/20 11:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕因應全國大罷免，民進黨中央宣布全國各縣市黨部與所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，民進黨基隆市黨部今天宣布，除了各區議員服務處之外，還要再幫公民團體找民間的單位，提供罷免立委連署站點，同時成立緊急應變小組，保護公民團體連署活動不被有心人士騷擾，全力協助二階藍營立委罷免連署。

遭民團發起罷免的基隆市國民黨立法委員林沛祥表示，針對公民團體發起罷免的部分他還是「尊重」；而針對民進黨的「不演了」，他是預料之中，他要做的事不變，他在意的事要把事情做好，有沒有把經費、建設給拿到手，在立法院替基隆市民爭取更多資源與經費比較實際。

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民進黨基隆市黨部主委林明智表示，這場公民運動不應該被定調成藍綠惡鬥，而是大是大非的公民行動，他希望關心台灣的朋友一起來守護台灣，讓國家能夠正常運作。

民進黨基隆市黨部主委林明智與多位市議員今天召開「基隆民主連署站」記者會，林明智指出，民進黨基隆市各行政區的議員服務處轉為連署站，提供公民罷免立委連署，同時在他選區裡還要再找一個民間的單位作連署站點，做到1加1的概念，並協助招募志工、培訓志工。

林明智說，許多縣市發生罷免立委連署時，受到非正統的外力介入或阻撓，為了讓公民團體的連署不被有心人士騷擾，各選區的議員協助保護公民朋友的連署行動，他也請警政單位提高警覺，一起來守護合法公民權利。

戶籍地在外縣市的朋友，民進黨市黨部也提供罷免立委連署書轉介服務。第二階連署表格出爐後，黨公職人員也會來協助發送。

林明智強調，這場公民運動不應該被定調成藍綠惡鬥，而是大是大非的公民行動，他希望關心台灣的朋友一起來守護台灣。

總召張之豪議員表示，全國罷免立委的行動，正在如火如荼的進行中，公民團體的行動，主要訴求是罷免不適任立委讓中央政府能夠順利運作，讓租屋補貼、育兒津貼，相關政策可以按既定計畫推動，現在就是藍白立委在卡中央預算，讓政府不能夠正常運作，他希望透過這場民主運動讓台灣的民主政治能夠正常運行。

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