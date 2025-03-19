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    南非政府擅改我駐處名稱 AIT：北京孤立台灣的企圖增強

    南非外交部近期單方面在其官方網站將我國名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。（路透）

    南非外交部近期單方面在其官方網站將我國名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。（路透）

    2025/03/19 19:31

    〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府在去年10月要求我駐處遷館未果後，今年1月下旬再度致函我駐南非代表處，要求於3月底前遷離首都普利托里亞，日前南非外交部竟單方面在其官方網站將我國名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。對此，美國在台協會（AIT）發言人指出，北京孤立台灣於國際社會的企圖增強，面對中國的施壓，美國將持續支持台灣。

    AIT表示，他們對南非政府片面將「台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」感到失望，台灣是可信賴、理念相近的民主夥伴，與台灣建立關係的各個國家，其人民都顯著受惠於與台灣的關係。

    AIT指出，北京孤立台灣於國際社會的企圖增強，並限制他國與台灣交流的主權決定，包括施壓其他國家與台灣斷交或降級來往層級。

    AIT也說，面對中國軍事、經濟、資訊以及外交的施壓行動，美國將持續支持台灣，美方與國際夥伴們堅定支持台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀的企圖。

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