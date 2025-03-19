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    藍營罷免民調不樂觀！簡舒培曝蔣萬安出手 要警局「加嚴」妨礙罷團

    圖為剷除黑芯罷免活動。（記者甘孟霖攝）

    圖為剷除黑芯罷免活動。（記者甘孟霖攝）

    2025/03/19 19:27

    〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免藍營立委民調不樂觀，民進黨台北市議員簡舒培今（19日）指出，警察局今上午緊急召開會議，加嚴罷免規定，要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」，批評台北市長蔣萬安出手「加嚴」妨礙罷團，「不愧是獨裁者後代」？

    簡舒培晚間臉書發文表示，今天北市府同仁向她爆料，警察局早上緊急召開一場會議，會中統一要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」，但是，之前台北市罷團申請活動時，如果沒有宣講活動，許多分局都以臨時路權，受理「快閃行動」公民團體能夠宣傳連署。

    她說，現在台北市警察局加嚴規定，要求未來罷團所有活動，都要申請集會遊行，不僅必須在6天前申請，申請路權還要3萬元押金，雖然會返還；每一次活動3萬元押金，對藍委徐巧芯來說，可能連個項鍊都買不起，但對公民組成的罷免團體來說，無疑造成了經濟負擔。

    她批評，大罷免進入第2階段，眼看國民黨立委民調不樂觀，蔣萬安馬上出手加嚴妨礙罷團，想不到國民黨不是深自檢討，也沒有想要尊重民意，竟然還使出行政手段，進一步刁難、妨礙罷免團體，國民黨最近天天喊著反戒嚴，結果戒嚴獨裁者的後代蔣萬安，為了保住國民黨立委，也為了自己的連任之路，忘了自己也是一票票民意選出來的市長，毫不尊重民意，甚至藉由行政手段限制民意、跟人民對著幹。

    警察局回應，鑒於罷免活動增多，偶有滋擾情況發生，希望各分局輔導團體依法進行申請，讓活動更具正當性，警局也能適時派遣警力維護到場人員人身安全。

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