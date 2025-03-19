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    常備役、替代役納防災士培訓課 消防署長：今年目標訓練10萬人

    消防署長蕭煥章。（資料照）

    消防署長蕭煥章。（資料照）

    2025/03/19 14:43

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（19日）審查「災害防救法部分條文修正草案」，多位民進黨立委質詢關切「防災士」培訓狀況，內政部消防署長蕭煥章答詢表示，截至去年底已培訓逾4萬名防災士，今年將針對常備役、替代役進行普訓，訓練量可達10萬人。

    民進黨立委張宏陸今質詢關注「防災士」推動進度，蕭煥章答詢表示，累計到去年底已有超過4萬名防災士的培訓量，今年對常備役、替代役進行普訓，今年訓練量可達10萬人；至於民眾自主報名的部分，內政部與地方縣市政府合作，每縣市至少300名，正在執行中。

    民進黨立委王美惠表示，嘉義市有26萬人口，防災士只有602名，中央應輔導地方培訓更多防災士，並指唯獨嘉義市沒有委託任何機構培訓。內政部次長馬士元表示，除每縣市每年培訓300人外，另外對計程車司機、公寓大廈管理人員也在進行專案強化，消防署、國土署以及交通部都同步訓練；訓練機構由民間自行申請，若嘉義市沒有訓練機構的話，內政部可以輔導。

    民進黨立委黃捷指出，雖然經濟部有進行工業管線的社區防災演練，但強度、次數都不夠，且防災演練未邀地方防災士參與。經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬回應，工業區有所謂「區域聯防」，會要求業者提供相關維管計畫、演練，並會同地方政府查核，配合地方進行緊急應變演練。

    黃捷也詢及，「災防法」中有22種災害類型、隸屬7個部會，若工業管線有氣體洩漏，或是化學物質災害發生時，防災士能有什麼作用？馬士元表示，防災士訓練採取全災型訓練，沒有針對特定災害、只訓練某些災害類型。他說明，在22種災害中，防災士的訓練是希望他們可以自救、互助，不是高度專業的培訓。

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