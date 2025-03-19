為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬文君自爆潛艦洩密案有軍人牽涉 李正皓：贊成恢復軍事審判

    國民黨立委馬文君。（資料照）

    國民黨立委馬文君。（資料照）

    2025/03/19 11:37

    相關新聞請見：

    馬文君質詢竟問自身洩密案情 周軒：凸顯軍審制度重要

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德日前召開國安高層會議，提出中國對台5大國安及統戰威脅及17項因應策略，包括恢復現役軍人的軍事犯罪適用軍事審判。對此，名嘴李正皓表示，國民黨立委馬文君「很怕打很怕」，「但是妳為什麼要怕到自爆妳的案件有『軍人』涉入」？

    李正皓在臉書PO文表示，他週一（17日）在直播聊到，如果軍事審判恢復，很多偵查中的共諜案如果起訴都會移到軍法院審判，例如馬文君被他告發的潛艦洩密案，「如果有軍人」牽涉其中，當然也會歸軍事法庭審理，他在直播中也特別強調「軍事審判是處理軍人，馬文君不是軍人，還是會在一般法庭」。

    李正皓指出，沒想到馬文君這麼緊張，今天國防外交委員會質詢時特別播放皓事之徒的片段，質問國防部長顧立雄：軍事法庭會審理，會涉及軍人共諜案所牽扯的非軍事人員嗎？馬文君，很怕打很怕。但是妳為什麼要怕到自爆妳的案件有「軍人」涉入？

    李正皓續指，妳之前的說詞不是都是為了揭發郭璽與廠商惡鬥，而妳基於監督的職責向國防部以及韓國駐台代表處檢舉嗎？這就是個單純的立委揭弊案件呀！為什麼要今天的質詢妳卻露出妳的「馬腳」，自爆妳的案件有「軍人」涉入？

    李正皓直言，看到馬文君慌張的樣子，我舉雙手贊成賴清德恢復軍事審判案，真的很期待！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播