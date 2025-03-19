馬文君自爆潛艦洩密案有軍人牽涉 李正皓：贊成恢復軍事審判

國民黨立委馬文君。（資料照）

2025/03/19 11:37

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馬文君質詢竟問自身洩密案情 周軒：凸顯軍審制度重要

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德日前召開國安高層會議，提出中國對台5大國安及統戰威脅及17項因應策略，包括恢復現役軍人的軍事犯罪適用軍事審判。對此，名嘴李正皓表示，國民黨立委馬文君「很怕打很怕」，「但是妳為什麼要怕到自爆妳的案件有『軍人』涉入」？

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李正皓在臉書PO文表示，他週一（17日）在直播聊到，如果軍事審判恢復，很多偵查中的共諜案如果起訴都會移到軍法院審判，例如馬文君被他告發的潛艦洩密案，「如果有軍人」牽涉其中，當然也會歸軍事法庭審理，他在直播中也特別強調「軍事審判是處理軍人，馬文君不是軍人，還是會在一般法庭」。

李正皓指出，沒想到馬文君這麼緊張，今天國防外交委員會質詢時特別播放皓事之徒的片段，質問國防部長顧立雄：軍事法庭會審理，會涉及軍人共諜案所牽扯的非軍事人員嗎？馬文君，很怕打很怕。但是妳為什麼要怕到自爆妳的案件有「軍人」涉入？

李正皓續指，妳之前的說詞不是都是為了揭發郭璽與廠商惡鬥，而妳基於監督的職責向國防部以及韓國駐台代表處檢舉嗎？這就是個單純的立委揭弊案件呀！為什麼要今天的質詢妳卻露出妳的「馬腳」，自爆妳的案件有「軍人」涉入？

李正皓直言，看到馬文君慌張的樣子，我舉雙手贊成賴清德恢復軍事審判案，真的很期待！

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