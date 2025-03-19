馬文君質詢竟問自身洩密案情 周軒：凸顯軍審制度重要

國民黨立委馬文君（左）今天質詢國防部長顧立雄（右），周軒認為內容有三大荒謬之處，正巧證明了賴清德總統重新檢討軍事審判制度的重要。（圖取自國會頻道）

2025/03/19 11:28

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德日前召開國安高層會議，提出中國對台5大國安及統戰威脅及17項因應策略，包括恢復現役軍人的軍事犯罪適用軍事審判。政治工作者周軒指出，國民黨立委馬文君今（19）日在立法院外交國防委員會質詢國防部長顧立雄，質詢內容荒謬連連，證明重新檢討軍事審判制度的重要。

周軒指出馬文君質詢內容的三大荒謬之處，包括拿出政論節目主持人李正皓片段，認為李正皓是所謂「親綠名嘴」，播放片段正好是談論馬文君潛艦洩密案，「換句話說馬文君是在委員會直接針對自己的案子質詢顧立雄」。

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周軒表示，馬文君直接在質詢台上問自己涉及的案情，要求顧立雄回答「馬文君有沒有牽涉共諜案」，直言「這真的非常離譜，本來大家還在討論為什麼賴清德總統要在這個時候拋出重新檢討恢復軍審制度的議題，沒想到今天馬文君完全證明了賴總統的深謀遠慮」。

許多網友在周軒的貼文底下留言「馬文君很怕自己會被送去軍審～」、「她是不是露餡表示她的案子裡有軍人？」、「這種涉己案件的嫌疑人，可以質詢國防部長？」、「這只代表馬文君在知道自己一階過了，已經急了。」、「馬文君幹嘛自己急著坐進去啦，是傻了還是急了」？

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