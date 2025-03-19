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    苗栗罷免連署站傳遭查水表 張益贍：地方政府用公權力打壓公民行動

    名嘴張益贍。（資料照）

    名嘴張益贍。（資料照）

    2025/03/19 10:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍罷免案二階連署於昨（17日）啟動，推動罷免的公民團體「苗栗國立委罷免連線」首日連署站就傳出遭縣府人員「查水表」。對此名嘴張益贍表示，這樣的情況，可能涉及3種可能，並提供應對方法。

    張益贍在臉書PO文表示，未簽連署卻接到電話？縣府查水表？誰在監視罷免行動？這樣的情況，可能涉及幾種可能：第一，行政資源被濫用，刻意施壓，地方政府或特定政治勢力介入，利用公權力查水表，打壓公民罷免行動；第二，被罷免人陣營的抹黑手法，透過不實訊息，讓人誤以為罷免團體在濫打電話，進而影響罷免的正當性；第三，個資外洩疑慮，監控支持者，來電者如何知道誰可能支持罷免？是否有機關資源被動用來監視人民？

    張益贍建議，如果你或身邊親友遇到類似情況，請記得以下幾點：保持警覺，罷免團隊不會隨意撥打電話詢問「有沒有簽名」，只會需要連署人重新簽署不合格的連署書；拒絕恐嚇，任何人都有權參與公民連署，若接到類似威脅電話，可選擇不回應，甚至錄音存證；提供線索，共同揭露，請記下來電時間、對方說的話，甚至截圖或錄音，讓我們一起揭露不當行為。

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