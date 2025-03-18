來抓我啊！他喊武統PO五星旗 嗆移民署卻遮臉網友酸爆

疑似藍白粉在臉書社團PO出拿著自製五星紅旗、手寫「武統台灣」的照片，嗆移民署「來抓我啊」。（圖翻攝自爆政公社公開版）

2025/03/18 20:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台文攻武嚇不斷，近期又爆出中配散布武統言論被移民署約談，其中叫「亞亞」的中配網紅還遭廢止居留許可，引發外界熱議。而近日更有疑似藍白粉，在臉書社團PO出自己拿著自製五星紅旗、手寫「武統台灣」的照片，嗆移民署「來抓我啊」，卻將自己的臉遮起來，反遭大批網友嘲諷。

面對中共日益擴大的威脅，社群平台Threads掀起「我是台灣人，我反共」熱潮，還有不少退役軍人PO出身穿軍服照，表態共軍來犯願挺身捍衛台灣。不過近日有疑似藍白粉在「爆政公社公開版」等臉書社團，PO出自己在黑板寫下「武統台灣，台灣必將回歸中國，來抓我啊，北七！」然後做出戲謔姿勢與自己寫的字合影，但臉部卻用表情符號遮起來，貼文還嗆「移民署怎麼還不來約談我啊！哎唷真沒用，只敢欺負陸配，笑死了」。除此之外，他還PO了一張在總統府前，手拿自製五星小紅旗的照片，上頭也寫著「武統台灣」，嘲弄近期反共情緒高漲的台派們，「好生氣好生氣喔！青鳥蟾蜍森77囉！」

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原PO的貼文下方湧入大批網友留言，「藍白差不多都是這種水準」、「這行為只會被笑白痴而已」、「移民署是管移民的，你是移民嗎？」、「根本沒有人想理一個北七」、「好好的人不當要當匪」、「不好好生活，活成小草跳樑，你媽真可憐」、「你越是這樣，就越顯的中華民國的好，要是中華人民共和國也可以讓人這樣拍和PO網，你再來說嘴吧」。

也有不少人提起最近在Threads掀起「我是台灣人，我反共」熱潮，許多退役軍人露出正臉PO出身穿軍服照，表態保衛國家決心，反觀原PO特地將臉遮起來，忍不住開酸「連臉都不敢露，有夠孬」、「ㄟ不是，你連個人版面都鎖起來，該不會是假帳號吧」、「為什麼沒有看到你的臉」、「學學你口中的笨鳥，至少把臉露出來，還用個表情擋著」、「可悲，還不敢露臉」。

反共網紅「八炯」今天也在Threads分享該名藍白粉的相關貼文，狠譏：「不是啊，你們不露臉又說來抓你？舔共陸配都比你們有種，起碼露臉表達武統立場，哎破草真沒用，鍵盤的巨人，現實的矮人！」

Threads掀起「我是台灣人，我反共」熱潮，還有不少退役軍人PO出身穿軍服照，表態共軍來犯願挺身捍衛台灣。（圖翻攝自Threads）

Threads掀起「我是台灣人，我反共」熱潮，還有不少退役軍人PO出身穿軍服照，表態共軍來犯願挺身捍衛台灣。（圖翻攝自Threads）

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