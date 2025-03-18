徐巧芯稱「競選小物包」禁得起檢驗 四叉貓揭製造商報價

網紅「四叉貓」挖出徐巧芯贈送民眾、從中國進口的手持電風扇製造商資訊。（圖擷取自@4xgay Threads，本報合成）

2025/03/18 18:20

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贈送中國製手持風扇 徐巧芯：大陸進口很便宜 有疑慮歡迎檢舉

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免如火如荼進行中，國民黨立委徐巧芯日前被爆料，送民眾印滿反罷免字樣、疑似競選小物的禮包，物品金額目測超過30元以上，恐違反《選罷法》，徐巧芯堅稱「歡迎檢舉，絕對經得起檢驗」，還強調爭議最大的手持電風扇從中國進口「很便宜」。對此，網紅「四叉貓」循線挖出電風扇製造商資訊，並質疑進口商是否從中牟利。

目前受到臉書平台限制發文影響，改在社群平台Threads活動的四叉貓，昨（17日）下午分享一張截圖，為他與中國製造商「國泰實業公司」的對話內容。四叉貓指出，徐巧芯近日贈送民眾禮包中的「手持電風扇」，正是由這家製造商負責，他透過電風扇包裝盒上的製造商連絡電話，確認製造商並非「新興玩具商」、而是「國泰實業公司」。

四叉貓提到，他透過中國微信加了國泰實業的客服聊天，接著以徐巧芯訂購的手持電風扇照片詢問報價，對方則細心回應他的問題，除了證實徐巧芯去年曾跟該公司訂製這款手持電風扇，並透露每支印有LOGO與包裝好的報價為3.75元人民幣（約新台幣17元），還會收一筆500元人民幣排版費（約新台幣2281元），不含寄送台灣的運費。

四叉貓透露，負責進口這款手持電風扇的進口商是「詩品光年股份有限公司」，公司負責人名為周皜臣，並提到他與徐巧芯是好朋友。四叉貓接著指出，他打開微信花了大約10分鐘與中國製造商溝通，就完成跟對方下單的流程，內容還包含印製、包裝與出貨到台灣，對此他質疑說，「詩品光年做了什麼？打開微信詢價嗎？」。

四叉貓表示，他相信徐巧芯很精明，會規避涉嫌賄選等違法行為，不過他很好奇，為什麼徐巧芯還要給朋友公司賺一手，是否想要設立防火牆之類的，「詩品光年只不過是用微信跟中國廠商訂購，整批都是中國廠商出貨寄給巧芯，詩品就能賺一筆耶！為什麼巧芯要讓她的好朋友周皜臣多抽這筆費用呢？」。

「四叉貓」透過中國微信加了國泰實業的客服聊天，接著以徐巧芯訂購的手持電風扇照片詢問報價，對方則細心回應他的問題。（圖擷取自@4xgay Threads）

國民黨立委徐巧芯日前被罷免團體爆料，利用公開活動宣傳反罷免，還送民眾每人一袋印滿反罷免字樣、疑似競選小物的禮包。（圖擷取自Threads，本報合成）

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