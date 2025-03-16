徐巧芯被爆公開宣傳反罷免 還送民眾「競選小物包」

「剷除黑芯」團隊昨（15）日下午在永春市場設立罷免連署站，未料卻收到民眾投訴，徐巧芯當天在罷免連署站附近參加里民活動，卻在活動中宣傳反罷免，甚至還送出印滿反罷免字樣、疑似「競選小物」的物品。（圖擷取自Threads，本報合成）

2025/03/16 15:42

相關新聞報導：贈送中國製手持風扇 徐巧芯：大陸進口很便宜 有疑慮歡迎檢舉

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免如火如荼進行中，昨（15）日下午「剷除黑芯」團隊設立在永春市場的罷免連署站收到民眾投訴，除了透露徐巧芯當天下午人在距離罷免連署站不遠的地方參加里民活動，還爆料徐巧芯在這場活動上「宣傳反罷免」，甚至還送出一包印滿反罷免字樣、疑似「競選小物」的物品，引發各界議論。

請繼續往下閱讀...

擔任公民團體「珍礙金門」發言人許祐嘉，昨日下午前往設立在永春市場附近的「剷除黑芯」罷免連署站擔任志工。許祐嘉在社群平台Threads發文指出，罷免連署站設攤期間，有民眾帶著一包物品與他們爆料，國民黨立委徐巧芯當天下午前往在罷免連署站附近參加里民活動，同時拿出徐巧芯在活動上贈送給參加民眾的一堆物品。

從照片顯示，物品被統一裝在頗受年長者喜愛、外型為「桃粉色」環保袋內，袋子上清晰印滿諸多徐巧芯呼籲選民「不同意罷免她」的說詞，袋子內則裝有2包面紙、1塊小麵包、1支手持風扇、1瓶鋁箔包紅茶，以及「不同意罷免」的宣傳單。不僅如此，爆料民眾還向透露「剷除黑芯」團隊透露，徐巧芯在這個活動上「宣傳反罷免」。

另外，許祐嘉還分享一張活動宣傳單，曝光徐巧芯當天參加的里民活動名為「松山進行式」，地點是距離永春市場約4分鐘路程、永春捷運站5號出口附近的「富台里辦公處」，受邀來賓則有前立委郭正亮、美麗島電子報董事長吳子嘉。另據宣傳單描述，這活動除提供唱歌、抽獎、下午茶，還會分享「政策報告」與「時事分享」。

該文掀起網友熱議，質疑徐巧芯贈送物品內容屬於「競選小物」，且物品總金額目測超過30元以上，有違法《選罷法》的嫌疑，「向檢調單位檢舉」、「爭議法案一個字不提」、「不要說手風扇10元唷」、「修圖的錢就超過每單30元了」、「說自己不怕罷免，這些小動作又是在做什麼」、「風扇如果沒有BSMI認證，是不可以進台灣的」。

另外，徐巧芯在今（16）日受訪時指出，手持風扇是「中國製」、「中國進口」，且價格很便宜，還強調贈送小物均在合法範圍內，有疑慮歡迎檢舉，絕對經得起檢驗。

我記得被罷免人不能宣傳反罷免？？？



還是現在是漫威10005宇宙的中華民國臺灣？？？ — #OpenLedger???? Kenzo Cheng （@KenzoCheng3） March 16, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法