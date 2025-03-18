為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    富察遭中國秘密判刑 八旗文化轟：查不到判決書、不知刑期

    八旗文化總編輯「富察」李延賀。（圖取自臉書）

    八旗文化總編輯「富察」李延賀。（圖取自臉書）

    2025/03/18 16:27

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共關押逾2年，被中共「秘密起訴」、「秘密審判」。中國國台辦昨聲稱，2月17日已在上海一審「公開宣判」，充分保障李延賀各項訴訟權利。八旗文化今日發聲明駁斥，看不出這長達2年的時間，對岸政權有任何「公開調查」、「公開偵訊」、「公開起訴」跡象。

    國台辦發言人陳斌華17日表示，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審「公開宣判」。法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。

    對此，八旗文化指出，八旗的全體同仁皆感憤怒與不安，我們不理解富察只是個出版人，為何會被安上「煽動分裂國家罪」，也看不出這長達2年的時間對岸政權有任何「公開調查」、「公開偵訊」、「公開起訴」的跡象。甚至連一審宣判了，我們也查不到判決書，不知道富察到底做了什麼事而入罪，不知道刑期，更不確定服完了刑期他能不能回家。

    八旗文化指出，我們也跟所有關心富察、關心八旗的讀者朋友表示，出版社仍會持續穩定運作，等富察回家。富察事件的相關消息，以陸委會的對外公開訊息為主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播