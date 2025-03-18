富察遭中國秘密判刑 八旗文化轟：查不到判決書、不知刑期

八旗文化總編輯「富察」李延賀。（圖取自臉書）

2025/03/18 16:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共關押逾2年，被中共「秘密起訴」、「秘密審判」。中國國台辦昨聲稱，2月17日已在上海一審「公開宣判」，充分保障李延賀各項訴訟權利。八旗文化今日發聲明駁斥，看不出這長達2年的時間，對岸政權有任何「公開調查」、「公開偵訊」、「公開起訴」跡象。

國台辦發言人陳斌華17日表示，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審「公開宣判」。法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。

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對此，八旗文化指出，八旗的全體同仁皆感憤怒與不安，我們不理解富察只是個出版人，為何會被安上「煽動分裂國家罪」，也看不出這長達2年的時間對岸政權有任何「公開調查」、「公開偵訊」、「公開起訴」的跡象。甚至連一審宣判了，我們也查不到判決書，不知道富察到底做了什麼事而入罪，不知道刑期，更不確定服完了刑期他能不能回家。

八旗文化指出，我們也跟所有關心富察、關心八旗的讀者朋友表示，出版社仍會持續穩定運作，等富察回家。富察事件的相關消息，以陸委會的對外公開訊息為主。

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