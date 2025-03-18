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    楊植斗否認關說動保處 溫朗東怒批「比特犬守護神」

    國民黨台北市大安文山區議員楊植斗。（資料照）

    國民黨台北市大安文山區議員楊植斗。（資料照）

    2025/03/18 16:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市大安、文山區近日發生比特犬Lucky二度傷人事件，然而動保處隔了11天都未開罰，甚至傳出有議員關說。國民黨台北市議員楊植斗今（18日）回應，承認比特犬首度咬人後致電動保處，並安排飼主、其辦公室同仁與動保處訪談，但否認關說。對此，名嘴溫朗東嘲諷，「選出一個羅智強，還附贈一個『比特犬守護神』楊植斗，弄得台北街頭不得安寧」。

    楊植斗表示，比特犬「Lucky」6日第一次咬人後，由於事發地點位在自己的選區，他致電台北市動保處詢問，並安排徐姓飼主、辦公室同仁與動保處人員「訪談」，但強調沒有關說。

    然而，溫朗東稍早在臉書發文質疑，動保處未在首次咬人就沒入比特犬的理由是，擔心狗過於危險，沒入時可能會傷人或攻擊其他動物，不如還給飼主，但「讓狗在外面走，不就更危險？」

    溫朗東痛批台北市府說謊，「明明就有議員關說」，而楊植斗的說詞更是「避重就輕、放狗橫行」，面對後續的傷人事件，楊植斗毫無悔意。他也在內文提到，楊植斗是國民黨立委羅智強的子弟兵，直呼「選出一個羅智強，還附贈一個比特犬守護神楊植斗，弄得台北街頭不得安寧」。

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