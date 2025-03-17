廖先翔鬼打牆問「預算沒過可投標？」遭陳金德洗臉 周軒吐槽：哪一項卡到

藍委廖先翔質詢工程會主委陳金德。（圖翻攝自立院IVOD）

2025/03/17 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕藍白過去一年聯手毀憲亂政、強闖爭議法案，今年1月又大幅濫刪濫凍預算，致使人民怒火越燒越旺，引爆大罷免行動。而今藍白無腦刪凍預算，疑似也影響到藍委的金主，汐止立委廖先翔今天（17日）質詢工程會主委陳金德時提到工程發包的事，竟然鬼打牆一直問「預算沒通過能不能叫人先投標？」，被陳金德狂洗臉，引發外界熱議。

廖先翔今天在立院交通委員會質詢工程會主委陳金德，提到「很多公共工程，比如說地方政府的道路養護等等，他們不會等到預算過了才發包，他們也不會等到今年114年度（總預算）到了才發包，可能都會去年就發包，並且在招標文件可能說明有條件，視預算通過後，或者視預算解凍後，來先行做相關的發包程序，可不可以這樣做？可不可以處理？」

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陳金德回應：「有條件的決標是可以做的。」廖先翔繼續問：「有打算要做嗎？」陳金德：「這是有錢的狀況之下……」廖先翔問：「解凍就可以花嘛！對不對！」陳金德回：「可是不知道（你們）會不會解凍啊，大院沒有給我們一個（解凍的具體要求）……。如果掛條件決標是可以，可是錢在哪裡？」廖先翔又說「但你可以先招嘛！」陳金德回應：「（目前）我沒有錢的情況下，我沒有辦法辦理有條件的決標。」

接下來廖先翔似乎有點不悅：「如果給你錢了你還有條件幹嘛啦？就是你還不確定有沒有錢的情況下，你才會是『有條件』啊！」陳金德直言：「我們不是私人機關，我們每一筆支出都要有預算，都要大院同意。」；廖先翔說「所以所有地方政府在預算還沒有過的情況下，都……你剛剛說可以，現在又說不行？」陳金德表示「那個是在預算通過了，預算沒有通過沒有人敢做這種決標啦！我想如果你待過議會你會知道啦。」

廖先翔繼續鬼打牆問「所以（招標文件）不能附註？」陳金德耐心解釋：「有預算，才能做這種有條件的決標。比方說我環評通過才來執行，沒有說等預算通過再給。」廖先翔說「所以『有條件』的範圍不包含預算？條件可能是其他條件，但不包含預算？確定要有預算才能上網公告？」陳金德指「這個也沒人敢來標啦！預算沒通過，沒人敢發包的啦。」

這段質詢過程隨即被分享到PTT和臉書，鄉民紛紛嘲諷，「沒錢要招標什麼？」、「大概是卡到自己的樁腳了吧」、「是不是不小心曝光有綁標？」、「很明顯這又是卡到自己人的案例」、「懷疑有金主在抗議囉」、「從這個問答，可以了解，這個立委，就是個程序白癡！就算標了，廠商如何安排工作？完全不知道結果的工程，誰願意標？」、「現在做工程的聰明的很，你給多少我做多少，別期待人家墊款」、「要建商工程先墊，洗洗睡吧！解凍要是失敗是要逼人家走國賠嗎？」、「原來可以先叫別人做事不給錢」。

政治工作者周軒也吐槽：「請問汐止追夢人aka國民黨立委廖先翔，是不是新北市政府哪一項工程預算被立法院卡到啦？不然你剛剛質詢公共工程委員會主委陳金德的時候，怎麼會問『預算沒有通過能不能叫人先來投標？』」

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