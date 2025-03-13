總統宣布重啟軍事審判！周軒提醒「這件事」：給藍白「補考」機會

總統賴清德今宣布重啟軍事審判制度。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年共諜案頻傳，為防中共持續擴大滲透國軍，總統賴清德今天（13日）宣布重啟軍事審判制度，引發社會各界熱議，藍白陣營跳出來質疑、砲轟、嘲諷。不過政治工作者周軒提醒，軍事法庭不是說重啟就能重啟，整個軍事審判制度都需要做一個非常完整的立法，關鍵還是在藍白在立法院的態度，其實也可以說是給藍白兩黨「補考」的機會，就看他們要不要通過修法。

賴清德總統今召開國安高層會議，並於會後在發表敞廳談話。針對近年台灣現、退役軍人遭中共滲透情事頻傳，賴清德直指中國持續擴大對台灣的「融合發展策略」，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外敵對勢力」，我們沒有選擇，將宣布恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。

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國防部今下午也召開記者會說明提出修法方向5原則，包括軍審案件於「軍人職務上犯罪（如洩密、違反效忠國家職責等）」為主，「一般治安犯罪」案件仍由司法機關辦理；另研訂《軍事法院組織法》、《軍事檢察署組織法》；參考現行《法官法》制度精神研訂制定《軍法官人事條例》；擔任軍事院檢軍法官需具備一定部隊服役經驗或資歷；將在符合公平審判原則、正當法律程序的前提下，通盤檢討修正《軍事審判法》。

消息曝光後引發外界熱烈討論，藍白陣營隨即跳出來譏諷民進黨過去在「洪仲丘事件」支持廢除軍事法庭，如今賴清德恢復軍事審判分明是自打臉，且此舉根本是「在內部找敵人」，只會進一步分裂台灣社會。還有藍委質問，洪仲丘案發生後廢除事法庭是認為非戰時不需要軍事法庭，賴清德現在說要恢復，是不是也代表台灣要進入戰時狀態？

對此，周軒在臉書發文表示，「威廉在出招，招都還沒放完，一些人就急忙跳出來反對了，有夠好笑！我就問一句話，威廉今天講的，包括軍事審判制度修正，有多少需要修法的？一切的決戰點，都是在立法院。」

周軒今天上政論節目進一步直言，重啟軍事審判這件事國防部也說要修法，既然要修法，其實就是要送立法院，「其實賴總統這個宣示，某種程度上是在昭告藍白兩黨，你們還是有繼續『補考』的機會，我們就看你們會怎麼要去『作答』。看看你們是要站在所謂支持武統台灣是言論自由這一邊，還是你們要捍衛台灣的國家安全！」

同台的資深媒體人邱明玉也直言，這件事實質上還是在一個研議的階段，後續還要修法，建立一個完整的配套措施，現在賴清德就是把這顆球丟出來，看藍白要怎麼去接。

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