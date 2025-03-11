中市公安事件不斷 市議會通過成立公（工）安意外事件調查小組

市議員張家銨要求成立「台中市議會公（工）安意外事件調查小組」，議會無異議通過（記者蘇金鳳攝）

2025/03/11 13:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市去年底發生全聯倉儲大火9死，今年2月13日發生新光三越氣爆，面對台中公安事件不斷，民進黨議員張家銨今天在市議會提案，要求成立「台中市議會公（工）安意外事件調查小組」，議會無異議通過。

台中市議會今天召開臨時會大會，面對近日台中市公安不斷，民進黨市議員張家銨今天在黨團會議提出成立「台中市議會公（工）安意外事件調查小組」，今天在市議會的臨時動議提出，獲得支持。

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張家銨表示，有鑑於台中市有很多起公工安，這些意外有很多層面要跟市府討論，不管是稽核、查核及管理方面，各局處有責還給市府安全的環境，她跟多個局處要相關資料，竟有局處一個行政單位講偵查不公開，試圖想要規避監督。

她強調，偵查不公開是地檢署相關人員所講，絕不是由各局處說出來，議員有監督台中市政府責任，她在調不出資料情況下，提出臨時動議，要求成立台中市議會公安意外事件調查小組，以免台中市政府繼續規避市議會調閱資料及監督責任。

她表示，她是根據「台中市議會專案小組設置及處理辦法」第2條，台中市議會為審查議案或對某一案件或問題認有專案研究或對外調查之必要者，得經大會議決通過成立專案小組。張家銨的提案，在議會無異議通過。

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