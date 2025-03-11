羅廷瑋施壓台大醫院「把人叫來罵」？ 周玉蔻貼羅辦開會通知單

江肇國指出，施景中貼文日前提及的施壓台大醫院立委就是羅廷瑋。（資料照）

2025/03/11 11:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位已通過第一階段罷免的立委，因助理帶孩子就醫感覺醫院「服務不周」，發文要求國健署、健保署署長及醫院副院長等人到辦公室，並對其訓斥。事件發酵後，民進黨台中市議員江肇國今（10日）發文指出，這名立委就是國民黨立委羅廷瑋，資深媒體人周玉蔻更在臉書貼出羅廷瑋辦公室的開會通知單，證實羅確實「有叫人」。

江肇國今日在臉書直指羅廷瑋就是那位訓斥官員的立委，並質疑羅廷瑋：「你們辦公室有沒有發函要求，『衛生福利部國民健康署（請署長出席）、衛生福利部中央健康保險署（請署長出席）、台大醫院（請副院長出席）於114年1月21日（星期二）下午5點00分到中興大樓2106室召開會議』，之後才有了施景中醫生爆料內容中亂罵官員一事？」

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周玉蔻稍早在臉書也貼出羅廷瑋辦公室發出的開會通知單，開會事由寫到：「茲就『台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實』，謹請貴單位派員出席。」周玉蔻也在貼文留言處說：「開會事由好嚇人啊！」

周玉蔻今在臉書貼出羅廷瑋國會辦公室開會通知單佐證。（圖擷取自周玉蔻臉書）

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