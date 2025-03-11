為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅廷瑋施壓台大醫院「把人叫來罵」？ 周玉蔻貼羅辦開會通知單

    江肇國指出，施景中貼文日前提及的施壓台大醫院立委就是羅廷瑋。（資料照）

    江肇國指出，施景中貼文日前提及的施壓台大醫院立委就是羅廷瑋。（資料照）

    2025/03/11 11:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位已通過第一階段罷免的立委，因助理帶孩子就醫感覺醫院「服務不周」，發文要求國健署、健保署署長及醫院副院長等人到辦公室，並對其訓斥。事件發酵後，民進黨台中市議員江肇國今（10日）發文指出，這名立委就是國民黨立委羅廷瑋，資深媒體人周玉蔻更在臉書貼出羅廷瑋辦公室的開會通知單，證實羅確實「有叫人」。

    江肇國今日在臉書直指羅廷瑋就是那位訓斥官員的立委，並質疑羅廷瑋：「你們辦公室有沒有發函要求，『衛生福利部國民健康署（請署長出席）、衛生福利部中央健康保險署（請署長出席）、台大醫院（請副院長出席）於114年1月21日（星期二）下午5點00分到中興大樓2106室召開會議』，之後才有了施景中醫生爆料內容中亂罵官員一事？」

    周玉蔻稍早在臉書也貼出羅廷瑋辦公室發出的開會通知單，開會事由寫到：「茲就『台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實』，謹請貴單位派員出席。」周玉蔻也在貼文留言處說：「開會事由好嚇人啊！」

    周玉蔻今在臉書貼出羅廷瑋國會辦公室開會通知單佐證。（圖擷取自周玉蔻臉書）

    周玉蔻今在臉書貼出羅廷瑋國會辦公室開會通知單佐證。（圖擷取自周玉蔻臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播