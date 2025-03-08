經長郭智輝用「蒙古症」比喻挨轟歧視 石明謹：傷害無數特殊病患

經濟部長郭智輝（見圖）昨日接受廣播節目專訪，在被問及台積電是否會與英特爾合資時，卻以「蒙古症」舉例，遭外界抨擊歧視，知名球評石明謹今上午也發文強烈譴責。（資料照）

2025/03/08 10:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電將在美國投資千億美元，經濟部長郭智輝昨（7）日接受廣播節目專訪，在被問及台積電是否會與英特爾合資時，以「蒙古症」舉例，遭外界抨擊歧視，知名球評石明謹今上午也發文強烈譴責，他質疑郭不僅講出歧視性用語，且還不願認錯。他呼籲郭應該發表公開的道歉聲明，並且對社會大眾做出正確的衛教知識，也希望外界對所有的疾病患者，有更多的同理心與協助。

郭智輝7日接受媒體專訪，在被問及台積電是否會被迫與英特爾合資時，郭表示不可能，還以「蒙古症」（現已改稱唐氏症）舉例，稱「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險。」這番說法引發外界抨擊，身障團體也對此提出抗議。

請繼續往下閱讀...

石明謹今也在臉書發文直言，「看到這個新聞，必須強烈譴責，要譴責的不是失言，而是不願認錯的態度，我完全看不出這個叫道歉」。他質疑郭智輝的發言就是赤裸裸的歧視，不是什麼不適當的比喻。

石明謹指出，講出歧視性用語，就要好好的認真道歉，同時也可以讓所有人都知道這樣的行為是不對的。他認為講錯話不是什麼大瑕疵，如果可以利用這個機會讓社會更加認識什麼叫歧視，未嘗不是一件壞事，並質疑「經濟部的聲明避重就輕，看不出道歉的誠意，做了最壞的示範」。

石明謹表示，郭部長的認知完全錯誤，首先，蒙古症的翻譯很多年前就已經改為唐氏症，因為蒙古症這名詞本身就是對蒙古的歧視。其次，唐氏是一種基因性疾病，但並未證明是遺傳性疾病，郭部長同時歧視了蒙古、歧視了患者，還用不正確的醫學觀念歧視了患者的家族，造成了社會對於唐氏症的錯誤認知，傷害了包括唐氏症在內的無數特殊病患。

石明謹也指出，就算唐氏症是遺傳疾病，也不應該有這樣的歧視，何況是嚴重的誤導。他也強調，「我可以很負責任的說，我認識的唐氏症患者，都是天使，他們都既溫和又善良，沒有人願意一生下來就有疾病，他們應該是我們共同呵護的對象，而不是被嫌棄被歧視的一群」。

石明謹表示，台灣政府過去也投入了大量的資源，對唐寶寶的健康進行了協助與照顧，但這些努力，可能都被郭部長幾句話給抹殺。他為此呼籲郭部長應該發表公開的道歉聲明，並且對社會大眾做出正確的衛教知識，並指「身為國家的一級官員，不是不能犯錯，而是應該帶著國家一起進步，如果連這麼簡單的小事都做不到，我認為他完全不適任應該下台」。

石明謹也舉例，曾經在韓劇「我的藍調時光」中飾演唐氏症患者的韓國藝術家鄭恩惠，本身就是唐氏症患者，但是她的畫作得到了國際上的肯定，前陣子還宣布即將結婚，擁有極為成功與幸福的人生。

石明謹在文末也強調，「除了譴責，我也希望大家能夠對這些罕病患者，不對，應該是對所有的疾病患者，有更多的同理心與協助，並且經過對這些疾病的認識，逐步消除我們內心可能存在的歧視」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法