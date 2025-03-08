「蒙古症」不當比喻 經長郭智輝失言致歉：日後發言會更加謹慎

經濟部長郭智輝失言，今發表聲明致歉。（資料照）

2025/03/08 13:24

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經長郭智輝用「蒙古症」比喻挨轟歧視 石明謹：傷害無數特殊病患

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝7日在廣播專訪中以蒙古症形容台積電若和英特爾合資，歧視言論遭外界痛批。經濟部雖在第一時間致歉但仍引起輿論炸鍋，郭智輝今中午對外發出聲明，向被傷害的病友致上最深的歉意，未來將深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。

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郭智輝昨以不適當的比喻來形容企業經營的模式鄭重致歉，今天中午發出聲明致歉。

聲明內容指出：我對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的，對於昨日失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，本人鄭重向被我傷害的病友致上最深的歉意，我也一定會深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。

郭智輝昨於專訪中談論台積電與英特爾合資一事時形容，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

中華民國智障者家長總會副秘書長孫一信也發出聲明，「蒙古症」多年前已改為「唐氏症」，以避免對於某一個種族的不敬。唐氏症是染色體異所致，但原因目前沒有答案，因此任何家庭都有生出唐氏症孩子的可能性，但世界上每一個孩子本來就都不一樣。

孫一信直指，郭智輝的發言對障礙者及其家庭是一種直接的歧視和偏見，拿唐氏症家庭婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，這當然是負面的想像，因此歧視了唐氏症本人以及他的家庭。郭智輝的言論，效果已經明顯的損害到唐氏症者本人及其家人的婚姻權。

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