王毅扭曲2758號決議喊「中國台灣省」 林佳龍：中國緊張了打法律戰

外交部長林佳龍說，美國國務院、歐洲議會等西方民主國家接連發聲澄清聯大第2758號決議未提到台灣，說明中國很緊張，不斷想繼續扭曲2758號決議。 （資料照）

2025/03/07 18:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國外交部長王毅今（7）日主持中國全國「兩會」外交記者會時宣稱，聯合國大會第2758號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，還稱「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」。對此，我國外交部長林佳龍說，美國國務院、歐洲議會等西方民主國家接連發聲澄清聯大第2758號決議未提到台灣，說明中國很緊張，不斷想繼續扭曲2758號決議。

林佳龍今天下午受訪說，這些年大家已經很清楚，聯大第2758號決議文過去長期被中共扭曲成「一個中國」或是「包含台灣」，西方民主國家都澄清聯大2758號決議文只處理中國代表權，並未提到台灣。

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林佳龍列舉指出，歐洲議會通過的決議提到，在聯大2758號決議文150個字中，沒有出現台灣這個字，美國國務院也有4點說明，聯大第2758號決議沒有提到台灣，或是台灣與其他國家交往及參加國際組織的權利，其餘還有澳洲、荷蘭、加拿大等國，也陸續通過新的決議文；這也說明為什麼中國很緊張，不斷想要繼續去扭曲2758號決議。

林佳龍說，如果台灣被中國解釋成是中國的一部分，台灣的問題就成了中國內政問題，台海也就變成內海，中國就可以對台灣併吞、出兵，國際不能介入，這是中共積極想扭曲2758號決議的原因，最主要隱藏的就是法律戰背後的混和戰，中國會用法律做基礎來併吞台灣，去阻止國際對台灣的支持。

外交部也說，對於中方顛倒是非及悖離事實的荒誕謬論，再次公然片面破壞現狀，以及企圖蒙蔽並誤導國際視聽的惡劣行徑，表達強烈不滿與嚴正譴責；聯大第2758號決議全文既未提及台灣，當然也不可能聲明台灣是中華人民共和國的一部分，在法理上更未授權中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣及台灣人民。

外交部批評，中國這種刻意操弄與「聯合國憲章」堅持的普遍性原則相互矛盾外，再加上中國近年在台海、東海及南海等地的軍事挑釁舉措，明顯破壞印太區域的和平與穩定，中方上述的說法與他們在區域內的行徑都是公然破壞現狀。林佳龍也呼籲國際社會反對中國一再錯誤詮釋該決議，企圖改變兩岸互不隸屬現狀的意圖，同時呼籲國際社會共同譴責中國再次公然挑釁及破壞現狀。

針對王毅指稱「藉台灣生事，就是給日本找事」，林佳龍說，中國對台灣、日本、澳洲甚至全世界，其實都在擴張、改變現狀，不只是台海，包括東海、南海都是，全世界慢慢瞭解中國武力的擴張、想要衝破第一島鏈，當然必須團結阻止中國擴張。

林佳龍認為，這時候日本基於國家利益，知道台灣如果有事，影響的絕對是全世界，特別是第一島鏈，日本與美國有「日美安保條約」，台美有「台灣關係法」，各種雙邊、多邊安全架構，現在也透過印太戰略整合起來，這也是為什麼美國總統川普與國務卿魯比歐在強調印太戰略時，都特別關心台灣，反對中國單方面以武力或脅迫來改變現狀，並支持台灣參加國際組織。

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