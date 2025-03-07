為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傳林右昌布局新北勤跑宮廟？ 藍營議員：想空降就要帶牛肉

    新北市議員陳偉杰強調，作為執政黨的高層，民進黨秘書長林右昌若要空降來新北就要帶牛肉，不要兩手空空，只想求神拜佛靠前總統蔡英文。（陳偉杰提供）

    新北市議員陳偉杰強調，作為執政黨的高層，民進黨秘書長林右昌若要空降來新北就要帶牛肉，不要兩手空空，只想求神拜佛靠前總統蔡英文。（陳偉杰提供）

    2025/03/07 16:53

    〔記者羅國嘉／新北報導〕2026新北市長選舉臨近，民進黨秘書長林右昌傳出農曆年前拜會前總統蔡英文，之後可能請辭秘書長投入選戰。對此，新北多名國民黨籍議員表示，作為執政黨的高層，應該把重心放在建設與市民的需求上，並發揮黨秘書長的影響力，讓市民真正感受到改善，但若林右昌想空降新北就要帶牛肉，不能兩手空空或求前總統蔡英文認同。

    市議員陳偉杰指出，林右昌2個月跑了新北近20間宮廟，廣徵競選團隊並私訪小英求認同，可以說是「不問蒼生問鬼神」，新北市民要的是落實新財劃法修正後的374億元地方補助，新北市的大建設時代不能因為民進黨一己之私而耽誤。

    陳偉杰強調，作為執政黨的高層，林右昌若要空降來新北就要帶牛肉，「像是總統賴清德的政見淡海科學城進度就有點慢了」，想選市長不要兩手空空，只想求神拜佛靠蔡英文。

    市議員蔡淑君則說，林口地區有多項交通工程正推動中，「林右昌要能夠發揮黨秘書長的影響力，讓新北市民有感」，尤其105市道周邊A3計畫道路拓寬原有車道至18米、設置雙向共4線道及人行道，完工後可解決中湖路交通壅塞問題，並讓林口民眾銜接八里台北港及淡江大橋，到淡水北海岸更便利，「後續要強化建設的經費還很多，執政黨要讓新北市民有感再來談選舉」。

    市議員宋雨蓁提到，儘管有媒體報導指林右昌原計畫在3月辭去秘書長職位，專心投入新北市長初選，但由於大罷免攻防的政治格局，可能延遲到5月後才請辭。認為林右昌身為執政黨的重要人物，應該把重心放在新北市的建設與市民的需求上，而不是將時間和精力集中於為初選和藍綠對立添材加火，這樣真的對初選打敗蘇巧慧有幫助嗎？阿美族有一句原民俗諺，「拾獲了金子，遺失了鍬子」，希望林右昌不要忘記根本，只看見民進黨卻看不見民意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播