傳林右昌布局新北勤跑宮廟？ 藍營議員：想空降就要帶牛肉

新北市議員陳偉杰強調，作為執政黨的高層，民進黨秘書長林右昌若要空降來新北就要帶牛肉，不要兩手空空，只想求神拜佛靠前總統蔡英文。（陳偉杰提供）

2025/03/07 16:53

〔記者羅國嘉／新北報導〕2026新北市長選舉臨近，民進黨秘書長林右昌傳出農曆年前拜會前總統蔡英文，之後可能請辭秘書長投入選戰。對此，新北多名國民黨籍議員表示，作為執政黨的高層，應該把重心放在建設與市民的需求上，並發揮黨秘書長的影響力，讓市民真正感受到改善，但若林右昌想空降新北就要帶牛肉，不能兩手空空或求前總統蔡英文認同。

市議員陳偉杰指出，林右昌2個月跑了新北近20間宮廟，廣徵競選團隊並私訪小英求認同，可以說是「不問蒼生問鬼神」，新北市民要的是落實新財劃法修正後的374億元地方補助，新北市的大建設時代不能因為民進黨一己之私而耽誤。

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陳偉杰強調，作為執政黨的高層，林右昌若要空降來新北就要帶牛肉，「像是總統賴清德的政見淡海科學城進度就有點慢了」，想選市長不要兩手空空，只想求神拜佛靠蔡英文。

市議員蔡淑君則說，林口地區有多項交通工程正推動中，「林右昌要能夠發揮黨秘書長的影響力，讓新北市民有感」，尤其105市道周邊A3計畫道路拓寬原有車道至18米、設置雙向共4線道及人行道，完工後可解決中湖路交通壅塞問題，並讓林口民眾銜接八里台北港及淡江大橋，到淡水北海岸更便利，「後續要強化建設的經費還很多，執政黨要讓新北市民有感再來談選舉」。

市議員宋雨蓁提到，儘管有媒體報導指林右昌原計畫在3月辭去秘書長職位，專心投入新北市長初選，但由於大罷免攻防的政治格局，可能延遲到5月後才請辭。認為林右昌身為執政黨的重要人物，應該把重心放在新北市的建設與市民的需求上，而不是將時間和精力集中於為初選和藍綠對立添材加火，這樣真的對初選打敗蘇巧慧有幫助嗎？阿美族有一句原民俗諺，「拾獲了金子，遺失了鍬子」，希望林右昌不要忘記根本，只看見民進黨卻看不見民意。

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