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    台積電赴美設廠羅智強批政府自欺欺人 葉耀元轟藍白壞到骨子裡

    台積電宣布在美國額外投資1000億美元，國民黨立委羅智強（見圖）質疑批總統賴清德、行政院長卓榮泰「自欺欺人，發揚阿Q精神」。對此葉耀元諷刺羅智強「沒有看過比自刪國防預算，寄望敵人（中共）的仁慈還要阿Q精神的行為」。（資料照）

    台積電宣布在美國額外投資1000億美元，國民黨立委羅智強（見圖）質疑批總統賴清德、行政院長卓榮泰「自欺欺人，發揚阿Q精神」。對此葉耀元諷刺羅智強「沒有看過比自刪國防預算，寄望敵人（中共）的仁慈還要阿Q精神的行為」。（資料照）

    2025/03/07 10:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台積電宣布在美國額外投資1000億美元，引發各界關注。國民黨立委羅智強質疑，美國總統川普在此項投資案後，仍未給予台灣安全承諾，並批總統賴清德、行政院長卓榮泰「自欺欺人，發揚阿Q精神」。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，如果美方突然放棄戰略模糊，對台灣也是另一層次的危險，並諷刺羅智強「沒有看過比自刪國防預算，寄望敵人（中共）的仁慈還要阿Q精神的行為」，批「藍白陣營不是阿Q，他們就只是『壞到骨子裡』而已」。

    葉耀元在粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，羅智強表示，美國總統川普在此項投資案後，仍未給予台灣安全承諾，然而總統賴清德、行政院長卓榮泰仍全力相挺台積電赴美投資，「自欺欺人，發揚阿Q精神」。

    葉耀元為此提出數個原則問題，首先是台積電增加對美國的投資，跟川普應該要給予台灣安全承諾的關聯性在哪裡？台灣的晶片產業跟美國有更強烈的連結，本身就是讓台美之間的互賴程度可以更上一層樓的做法。

    葉耀元強調，從1979年到現在為止，美國什麼時候正式給台灣正式的安全承諾了？他直言「現在如果美方突然放棄戰略模糊，對台灣也是另一層次的危險」、「如果中國偉大復興的鬼夢變成真正的夢話了，你如果是習近平，是不是要在台美正式的安全承諾啟動之前直接對台動武呢？」

    葉耀元也提到，「我沒有看過比自刪國防預算，寄望敵人（中共）的仁慈還要阿Q精神的行為。但我認真覺得，藍白陣營不是阿Q，他們就只是『壞到骨子裡』而已」。他在文末也嗆「羅大立委啊，不會國際關係以及基本的邏輯沒有關係，我可以教你，謝謝」。

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