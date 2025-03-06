令人意外！中市2官員接連去職 綠營卻提案要盧秀燕報告訪日成果

民進黨團特別追加報告案，要台中市長盧秀燕報告訪日成果。（資料照）

2025/03/06 08:55

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市府在半個月內先後有前研考會主委劉彥澧及前地政局長吳存金因案辭官，台中市議會下週開議在即，民進黨團特別追加報告案，各方以為是要求市府報告如何加強官紀，結果竟然是要市長盧秀燕報告訪日成果，據悉國民黨團也欣然馬上撤除一案，「成全」綠營的要求。

對此，據悉不少綠營議員以及支持者私下都表不解，有議員表示，好不容易等到臨時會，可以「直球面對」要求盧秀燕說明如何看待劉彥澧在上班時請假打德州撲克，以及吳存金涉及特別費貪污案的調查情況，沒想到沒有報告就算了，竟然還要讓盧秀燕報告赴日考察心得，有議員就私下說，國民黨都沒有給盧秀燕搭表演舞台了，民進黨還要盧秀燕做政績說明，實在不解。

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但也有議員說，因為當天黨團本來就排定了也要提案要求市府說明藍白大砍總預算對台中建設的影響，而且還有新光三越氣爆案的後續，應該還是有不少可以省視盧秀燕施政的機會。

民進黨團總召王立任則解釋，當天程序委員會開議時，吳存金已辭職，所以沒有想到要做專案報告，而事前因為也有不少同黨議員希望盧秀燕報告考察大巨蛋的情況，甚至還有同仁想要「爭取」大巨蛋設在選區，因此才會提案，例如同黨議員江肇國就也希望了解大巨蛋選址進度，因此才會跟盧訪日行程報告放在一起，當天也會就即問即答做市政了解。

台中市地政局長吳存金因特別費案去職，但民進黨團並未在即將召開的臨時會要求市府說明。（資料照，記者唐在馨攝）

民進黨團總召王立任表示，程序委員會召開時吳存金已辭職，而且很多黨籍議員想要爭取大巨蛋落腳選區，想要跟盧秀燕對話，因此提案要求盧秀燕報告訪日心得。（資料照，記者蘇金鳳攝）

王立任表示，議員江肇國本也提案大巨蛋選址，但後來跟盧秀燕赴日考察報告合併。（資料照，記者蘇金鳳攝）

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