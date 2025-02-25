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    遭指控捐款清大未兌現 曹興誠：支票交給沈君山

    聯電創辦人曹興誠。（資料照）

    聯電創辦人曹興誠。（資料照）

    2025/02/25 15:28

    〔中央社〕國民黨立委翁曉玲稱聯電創辦人曹興誠答應捐新台幣1500萬元給清華大學卻未兌現。清大表示，至今還未有這筆捐款的詳細紀錄。前清大校長陳力俊今天說，到底有沒有捐，他並不曉得。

    對此，曹興誠表示，當時將捐款支票直接交與予沈君山本人，支票並未指名給清華大學，尊重沈君山安排使用。

    翁曉玲昨天在臉書（Facebook）發文指出，1995年時任清大校長沈君山曾為了幫助清大募款，與曹興誠對弈，約定贏1個子捐1萬元。沈君山以為1萬元是台幣，後來才弄清楚是美金計價，最後贏了50子（50萬美金），傳為教育界美談。

    翁曉玲指出，據了解，直到現在，清大應是沒收到曹興誠的捐款。

    臉書「國立清華大學圖書館」粉絲專頁2019年12月27日發出1張1995年沈君山與曹興誠對奕的照片，並指曹興誠提出贏1子1萬（美金）的獎賞，最後沈君山贏了50子，曹興誠把「匯率」訂為30比1，捐了新台幣1500萬元給清華大學。

    政治工作者周軒在臉書發文指出，根據清大數位校史館網頁，2011年6月3日時任清大校長陳力俊在「我願無窮-大師對談文化蒐藏」活動致歡迎詞時表示「清華大學確實收訖捐款無誤」，周軒質疑怎麼到了今天，錢就不見了呢。

    陳力俊今天接受媒體聯合電訪表示，當時在活動前的私下談話中，曹興誠說有捐款，所以他代表學校立場在演講時表達感謝，但未查證，「不能說是我證明他」，認為這是極少會發生的事，至於到底有沒有捐，他並不曉得。

    對此，清大不願受訪說明此事，僅私下向中央社記者表示，當時此事在教育界傳為「美談」，清大是國立大學，所有捐款都一定會有明細與紀錄，至今還未有這筆捐款的詳細紀錄。

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