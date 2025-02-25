分析國民黨反共到舔共 李忠憲：與滿清利用儒家文人很像

成功大學教授李忠憲。（資料照）

2025/02/25 13:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國對世界各國不斷以各種手段滲透，對此成功大學教授李忠憲分析，滿清主要就是靠一群飽讀詩書、表面忠君愛國的明朝讀書人，一改朝換代在就幫滿人建立了統治中國的基礎，國民黨以前反共，現在一心舔共想被併吞統一，真的跟歷史上的情況很像。

李忠憲在臉書PO文表示，中國只有幾十萬人的滿族，憑什麼能在短短時間統治幾千萬上億的漢人幾百年？主要就是靠一群飽讀詩書、表面忠君愛國的明朝讀書人，一改朝換代在就幫滿人建立了統治中國的基礎，中國國民黨以前反共，現在一心舔共想被併吞統一，真的跟歷史上的情況很像。柯文哲和黃國昌等等這樣變來變去、飽讀中國政治倫理思想的人，滿清時期的精英「幫忙滿人建立統治基礎」，今日國民黨及親中政客「為中國提供滲透台灣管道」。

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李忠憲指出，明治維新期間，日本人勝海舟對中國的批評「中國只知有儒學，而不知有科學；只知有禮教，而不知有法律。」他認為中國社會只重視儒家倫理，缺乏科學與法治精神，導致國力衰弱，說來真是很諷刺，中國有一群忠君愛國的儒學科技專家，用網路長城，嚴格禁止美國的網路科技服務進入中國，管制言論自由；用數位獨裁、臉孔辨識、人工智慧等等嚴密監控每個中國人維穩。然後用抖音和新的人工智慧應用軟體在中國的網路長城之外放假消息，進行訊息戰爭，嚴重影響民主國家正常的運作。因為西方國家對中國的養虎遺患，不知道中國立國精神的本質，也不害怕這些邪惡思想外溢世界的影響。

李忠憲續指，許多人說川普很厲害，他覺得再厲害，也沒有中國厲害。在資訊科技革命之後，受到中國言論污染的抖音、DeepSeek等等都可以在西方世界橫行，但不管是臉書、Google、ChatGPT等等在中國是完全被禁止。這種思想的武器公平對待，你禁我、我就禁你，不就是生意人最基本的邏輯思考嗎？中國這麼多菁英階級為習近平的獨裁盡心盡力，大部分正常有受過西方教育、自我認知和反省的人，沒有辦法違背良心以及道德的界線，給他們再多的薪水也沒有辦法，中國許多人選擇順從，跟崇尚自由和自我反省的核心價值有很大的不同。

李忠憲直言，國際政治、科技與經濟本應講求公平競爭，但中美之間的互動卻顯示出極大的不對稱，簡單一點，中國不讓美國在網路長城之內做什麼，美國就不讓中國在網路長城之外做什麼，這樣不就好了嗎？

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