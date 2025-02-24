國民黨新北議員回擊吳崢 地方拚建設中央裝窮卻高調辦烤肉

市議員陳偉杰表示，台中市政府長期與市議會保持良好溝通，因此預算未遭刪減，能夠順利執行城市外交。（記者羅國嘉攝）

2025/02/24 20:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對民進黨立委吳崢批評台中市長盧秀燕出國使用公務預算，並將其與總統賴清德自費舉辦烤肉活動作比較，新北市多名國民黨籍議員反擊，強調地方政府妥善規劃財政，才能推動市政與城市外交，並批評中央政府財政管理不當，導致資源短缺卻仍高調舉辦活動。

市議員陳偉杰表示，台中市政府長期與市議會保持良好溝通，因此預算未遭刪減，能夠順利執行城市外交。反觀賴政府每天裝窮，凡事不順都推給「都是藍白刪預算害的」，卻仍花時間宣傳烤肉談政事，讓民眾感受到政府「何不食肉糜、不知今夕是何夕」的感覺。

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市議員蔡淑君則說，新北市府尊重不同陣營議員的意見，預算審查過程中用心溝通、認真討論，最終通過歷史新高的預算來推動市政建設。反觀中央行政部門驕傲自大，對國會多數毫不尊重，現在沒預算可用「這不是自作孽是什麼？」

市議員白珮茹指出，民進黨的立委們談笑風生享受大餐，醫院的急診室裡人滿為患資源匱乏。沒看到中央著急解決居住正義問題，只看到肉香四溢中大彈抗中保台老調，想問問吳崢，盧秀燕訪美遇颱風自費往返台中拼救災，民進黨也罵「作秀」，現在代表台中市民公費考察大巨蛋又遭批評，那賴清德自費辦烤肉趴是為了誰？為了民眾嗎？還是為了自己的權力？拿盧秀燕跟賴清德比真的是貽笑大方、自取其辱。

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