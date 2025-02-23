有意爭取彰化縣長寶座 彰化市長林世賢力挺「大罷免」

公民團體「罷免缺衣不可」今天舉行志工培訓營活動，會中邀請多位名嘴演講。（記者顏宏駿攝）

2025/02/23 13:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」發起罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯行動，該團體今天舉行志工培訓營活動，有意爭取下屆彰化縣長民進黨提名的彰化市長林世賢受邀擔任講師，他說，國民黨立委擴大自己權力、刪除國防預算、癱瘓中央政府的財政預算，已達毀憲亂政的地步，任何公民都應該站出來。這場「大罷免」將會深化台灣民主韌性。

林世賢強調，他是以「公民」的身份參加這場培訓營活動，跟「黨內初選」毫無干涉，他說，台灣是一個民主法治的國家，當有人在破壞國家體制和憲政時，任何一個公民都應該站出來，當初人民透過選舉交付給立委權力，但藍委透過國會的人數優勢，修改《選罷法》，讓罷免的門檻提高；大力刪除國防預算，讓台灣失去保護自己的能力；修改《財劃法》癱瘓中央政府的施政；114年度的總預算更是「一筆爛帳」，再把責任推給中央政府。國會是最高的民意機會，這樣的藍委已經沒有資格待在立院。

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林世賢表示，「這場罷免不是藍綠惡鬥」，而是人民站出來告訴國、眾兩黨，「你們錯了」，人民要把權力收回來。這是一場「公民運動」，公民站出來不是為了民進黨再次成為國會最大黨，而是告訴國、眾兩黨，莫再作「傅」隨組織。

這場培訓營是由「罷免缺衣不可」舉辦，會中邀請資深媒體人黃清龍、企業家洪三雄等人演講。

大罷免在全台展開，林世賢積極爭取縣長的黨內提名，這次是他首度公開站到檯面上，雖然他強調以「個人公民」身份參加，但已具指標性意義。該罷團的領銜人、前明道大學校長陳世雄說，這場大罷免行動一定會繼續延燒，公民的力量必然風起雲湧，逼得民進黨的各級民代加入。

林世賢（左）出席罷團舉辦的培訓營活動。（記者顏宏駿攝）

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