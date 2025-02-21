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    罷免馬文君、游顥！投縣2罷團合體「游頭馬面大雙罷」

    公民團體罷免南投縣立委馬文君、游顥，結合成為「南投游頭馬面大雙罷」團體，全區都可簽連署書，且會合辦活動。（記者陳鳳麗翻攝）

    公民團體罷免南投縣立委馬文君、游顥，結合成為「南投游頭馬面大雙罷」團體，全區都可簽連署書，且會合辦活動。（記者陳鳳麗翻攝）

    2025/02/21 18:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣公民團體罷免藍委馬文君、游顥，第1階段提議連署，南投縣選委會延至明天召開委員會議審查查詢結果，而罷馬、罷游公民團體今天公告，3月份展開第2階段連署，「驅馬除害」、「去游除垢」將結合為「游頭馬面大雙罷」，罷馬或罷游連署書全區連署點皆可簽署，且會共同舉辦活動。

    公民團體發起罷免南投縣立委馬文君、游顥，罷免行動各取名為「驅馬除害」、「去游除垢」，兩個罷團的第1階段提議書連署2月3日送件，南投縣選委會也從2月13日起寄發查詢單，並定在21日召開委員會議，而開委員會前寄回的查詢單，選委會都會列入參考。不過，原定今天召開的委員會議，因多名委員有事無法到場，而改在明天下午才召開。

    縣選委會表示，明天下午的委員會議會審查民眾寄回的查詢單，另外其他單位查證提議連署者有無公務員身分等事項，也會在會議中一併審查，最後將不符資格剔除，以及符合的件數等資料報中選會。

    縣選委會的委員會議延至明天舉行，而罷免馬文君「驅馬除害」和罷免游顥的「去游除垢」罷免團體，今天已宣布合作，並在網路公布兩罷團合組「南投游頭馬面大雙罷」團體，3月份第2階段連署展開後，南投全區連署點都可簽署連署書，且未來會共同舉辦活動，希望南投鄉親能繼續支持罷免行動。

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