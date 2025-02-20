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    馬英九邀中生統戰團處分何時出爐？陸委會：會發函請蕭旭岑說明

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）（記者陳鈺馥攝）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）（記者陳鈺馥攝）

    2025/02/20 20:53

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕馬英九基金會去年11月邀中生統戰團來台參訪，涉矮化台灣地位，引發台大學生抗議。台大社科院學生會會長郭又睿當時稱活動「有特別意義」，近日被罷免成功。關於政府何時會對馬英九基金會祭出行政處分？陸委會發言人梁文傑今天說，移民署會再發函請蕭旭岑先生親自說明。

    前總統馬英九所邀的中生團來台參訪期間，復旦大學女大生宋思瑤祝賀「中國台北隊」奪下棒球冠軍，引發輿論批評。馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時更說，「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」。

    陸委會主委邱垂正去年在立法院備詢時指出，相關單位將做出行政處分，申請單位方面會按照個案情形輕重，有一段時間不得再邀請來台，從6個月到5年不等。

    關於馬英九基金會邀中生團一案的調查進度？梁文傑在陸委會記者會指出，蕭旭岑先生希望能夠親自說明，所以移民署會再發函，請他親自來說明。

    此外，針對前聯電董事長曹興誠遭爆料指控有中國小三，被公布的私密照片疑似合成。邱垂正日前受訪說，利用各種深偽技術，甚至是AI以假亂真，製造台灣內部不安，是對岸統戰一貫的伎倆。

    中國時報今天發表時評，質疑「陸委會別瞎挺」前聯電董事長曹興誠，批評陸委會身為政府單位，急著為曹興誠「掛保證」是否合宜，有待商榷。

    梁文傑說，今天看到中國時報有一篇社評指陸委會「瞎挺曹興誠」，這邊要澄清一下，記者當天是問說，曹興誠這件事若真的是AI做的，陸委會怎麼看？主委說法是針對通案，因為中共在網路上對台灣用AI製作圖片或假訊息，這個不必去爭辯。至於該個案是或不是，陸委會並不是鑑識單位，所以請大家報導時能夠考慮訪問的脈絡。

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