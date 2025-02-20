林岱樺涉貪遭約談搜索 雄檢：絕無政治考量

民進黨立委林岱樺疑似涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今發動搜索，前往立法院國會辦公室搜索，並帶回證物若干。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/20 16:54

〔中央社〕民進黨立委林岱樺疑涉嫌詐領助理費，國會辦公室和服務處今天遭搜索。高雄地檢署表示，辦案程序嚴謹，持續徹查釐清各項事證，絕無任何政治考量，請外界勿做無謂揣測。

林岱樺有意投入下屆高雄市長選舉，今天搜索行動震驚各界。林岱樺上午被帶到調查局南機站時，更高舉一張紙並不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」。

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高雄地檢署下午發布新聞稿，稿內以「林姓被告」稱呼林岱樺。雄檢強調，偵辦案件始終秉持客觀中立原則，依法進行偵查，此案由雄檢偵辦團隊指揮法務部調查局南部地區機動工作站進行蒐證，近日備齊相關證據，依法聲請高雄地方法院法官同意核發搜索票，程序嚴謹。

雄檢聲明，偵辦團隊將持續徹查釐清各項事證，並毋枉毋縱，絕無任何政治考量，請外界在偵查程序進行中勿做無謂揣測，留給檢察官純淨辦案空間，避免徒增社會紛擾。

雄檢指出，今天上午兵分多路，由主任檢察官董秀菁、檢察官許萃華、邱宥鈞至立法院；主任檢察官陳彥竹與檢察官黃昭翰前往高雄市鳳山區多處，帶隊指揮南機站持搜索票執行搜索，並傳喚多名被告及證人予以調查。

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