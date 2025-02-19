罷免第1階連署告吹 陳玉珍：唾棄惡鬥歪風在金門出現

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/02/19 23:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加嚴連署門檻的選罷法修正條文18日公布，19日是適用舊法的最後送件日，罷免金門藍委陳玉珍的民團「珍礙金門」週三遺憾宣布，他們離第1階段門檻還差73份，故選擇不送件，不想直接給陳玉珍一張「免死金牌」。得知罷團連署失敗，陳玉珍19日晚間在臉書發文回應。

「珍礙金門」19日晚間透過Threads發表聲明：「各位親愛的金門鄉親、全國所有關心『珍礙金門』罷免陳玉珍委員行動的國人朋友們大家好，非常謝謝大家今天願意給我們一點時，聽聽我們想要對大家說的話。珍礙金門罷免團隊正式的成立，大概是在春節期間的大年初一之後，回首這段路，核心成員一度以為我們已經風風火火走了2個多月，結果原來連一個月都不到。」

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「很抱歉的是，我們無法趕在選罷法加嚴惡法實施前，收集到罷免金門立委陳玉珍女士的第1階段連署提議書，即使是完全不排除明顯不合格的件數，也無法達到送件門檻；而這其中也有直到最後一刻才送達、字跡顫抖而難以符合標規，卻也因期限將至無法請對方重新更正的連署書，我們不認為需要剔除掉這些鄉親的一份心意，只能說，真的就差那麼一點。」

「在時間的緊迫下，志工仍盡力完成了造冊的工作，在過程中，我們盡可能不悲傷、不沮喪、不失望，雖然沒能趕在新版選罷法之前送件，但很快的我們也立刻想到，站出來進行罷免行動的我們，沒有政黨背景只是一般公民，居然能讓長年受到環境壓抑與懼怕地方勢力不敢發聲的金門鄉親，把有他們個人資料的連署書用各種方式交到我們手中，以金門選區的選民背景來看，那幾乎都是來自深藍家庭的罷免連署書。」

「希望陳玉珍委員在經歷我們所發起的第一次罷免行動之後，能夠重新檢視自己的一言一行、深刻反省，雖然我們沒有辦法在第1階段成功送件，但這些鄉親們也切切實實地代表了部分金門人的聲音，無法成案是礙於地方環境與時間壓力等因素，並不是因為鄉親們都一致認同您是適任的立委。我們不會放棄對您的監督與鞭促，望您節制言行、勿再將全體金門居民都打包成為您的附屬品，我們沒有授權您親中舔共。」

「期盼大家往後在提到金門的時候，會記得有一批人，曾經勇敢的站出來抵抗陳玉珍的惡勢力。這次的罷免行動，雖就結果來看沒能成功一舉達到第1階段送件，但卻讓更多台灣人重新認識金門，核心志工群將坦然面對並接受這個結果，但我們深信這不僅只是一場地方性的政治事件，更是一個向台灣社會傳遞金門真正價值觀的機會。我們看到許多金門公民其實崇尚著自由民主，並不傾向專制獨裁，而透過這次的行動，金門在成功地串連起空戰力量下，已奮力向全國表達了自己的聲音，證明了金門不只是某些政治人物可以單一代表，而是擁有多元聲音的土地。」

陳玉珍19日晚間也在臉書發文：「感謝99%以上的金門鄉親選擇相信玉珍。金門人的純樸善良，唾棄了政黨惡鬥的歪風在金門出現。金門人的獨立自主，展現了金門事務由金門人決定。金門的島嶼雖小，但是金門人的眼界寬廣。金門的人口雖少，但是金門人不管身在家鄉或外地，金門人的努力，絕對比誰都還多。」

「金門人，希望兩岸和平，金門人，希望經濟發展。金門人，希望在中華民國，台灣、澎湖、金門、馬祖，擁有平起平坐的話語權。在金門長遠發展的歷史進程中，這個短暫的漣漪，不會影響我們金門這艘大船繼續航向正確的方向。金門的未來，玉珍仍然期待多元意見的交融，大家一起努力讓金門更好。因為，我們都是金門人，值得驕傲的金門人！」

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