財劃法三讀後拖2個月 今併同總預算案一起送出立院

立法院院會。（資料照）

2025/02/19 16:39

〔記者謝君臨／台北報導〕拖了近1個月，立法院終於在今（19）日下午2時許，將114年度中央政府總預算案送交總統府、行政院，連帶也將早於去年12月20日就已三讀的「財政收支劃分法修正案」一起送出。然而，細究總預算案審查報告，發現內容就是將表決的提案彙整，甚至審查結果也和三讀時宣讀的文字一模一樣，仍舊沒有精確的刪除、凍結數額；也令民進黨團幹事長吳思瑤直呼：「太扯了！」

今年度總預算案在藍白立委邊修改、邊表決的情況下，於1月21日三讀。行政院則提出12項窒礙難行的理由，包括：刪減總數未宣讀、部分刪減提案竟超出預算數、刪減總數史上最高、要求政院自行大量調整刪減數等，擬提出覆議。

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而為了化解總預算僵局等爭議，總統賴清德日前依憲動用院際調解權，邀集五院院長會商解決之道，立法院長韓國瑜拋出「追加減預算」建議，並於昨天召集朝野黨團協商，但最終仍無共識。韓則承諾今天會將總預算案送出。總預算案審查報告今彙整為五大冊，連同財劃法修正案一起移送總統、行政院。

針對總預算案審查結果，今天送出的審查報告內容與三讀時的宣讀文字一致。歲入部分，原列歲入總額為3兆1533億6619萬元，審議結果，共計增列114億3815萬7千元，總額暫改列為3兆1648億434萬7千元。不過，在歲出部分，則因委員會、院會及通案刪減的數字有重疊，無法確切列出暫改列數額。

審查報告載明，歲出部分，原列歲出總額為3兆1324億6890萬9千元，各委員會審查結果計減列67億3763萬元，保留及各黨團送院會處理項目減列1068億6162萬9千元，共計減列1135億9925萬9千元；通案統刪不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列。

對此，立院人士表示，依照往例就是把提案表決結果送出，以前是因為行政院主計總處有做表，才有各部會彙整的刪減數字，但這次主計總處並未提供。

不過，吳思瑤則強調，如果立院算不出來，請不要甩鍋給行政部門，指控他們沒有幫忙，這凸顯整個從委員會提案、委員會中心主義被踐踏、院會胡亂提案、重複提案，邊表決邊改，「始作俑者終究還是藍白當家的立法院。」針對審查報告均為舊聞，她認為立院必須具體說明這1個月到底在幹嘛，「真的太扯了。」

吳思瑤也說，總預算、財劃法都是拖延很久仍未送出，特別是財劃法，從去年12月20日三讀至今，惡例變慣例。另外，我們其實也都很想知道，總預算到底實質的計算結果為何。誰審的，當然要負責任的把審查報告送出來，若都是舊的內容，這也更驗證了審查的粗糙與急就章。

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