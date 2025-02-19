陳重文再得標北市府標案 工務局：未接獲相關索資或施壓

國民黨立委陳重文因台智光案一審被判刑。（本報資料照）

2025/02/19 11:16

〔記者何玉華／台北報導〕涉台智光弊案一審判刑8年6個月的國民黨籍台北市議員陳重文，傳出另有環保堆肥、廚餘業務的「立展農業科技公司」，他疑用職權索資、施壓公務員後，承接北市府5標案，並於今年1月16日再得標市府576萬元標案；台北市政府工務局聯合採購發包中心今（19）日表示，近3年未曾接獲陳重文對相關標案的索資，依法代辦廚餘發包案，未曾受施壓，為求自清，已主動移送政風調查。

聯合採購發包中心指出，環保回收廚餘固化渣產製堆肥採購程序均依規定辦理，已主動送政風釐清事實，勿枉勿縱；並說明2023年至2025年環保局的廚餘固化渣產製堆肥標等3案，是依「台北市政府工務局代辦採購案件作業程序」委託工務局代辦發包，另2023年的廚餘標案履約期間，環保局曾辦理變更追加契約582萬元，並依採購法規定辦理決標公告1案。

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發包中心強調代辦各單位發包案件都按照採購法依法辦理、客觀中立，絕不受任何施壓影響。代辦環保局發包的3標案，都經過公開評選，依採購法規定成立評選委員會，由委員會評選出優勝廠商；3次評選委員會組成人數有7至9人，其中外聘專家學者出席人數為4至6人，超過半數，環保局代表出席3人。

發包中心指出，立展農業科技股份有限公司並非工程會公告的停權廠商，依採購法無法限制該廠商投標，另查該公司也曾有投標但未得標的標案。近3年來，工務局未曾接獲陳重文對相關標案的索資，檢調也未曾向工務局索取相關標案資料，已主動送政風調查釐清事實，勿枉勿縱，若無弊端也要還公務人員清白。

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