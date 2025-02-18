誰說謊？缺席朝野協商韓國瑜稱出國 傅崐萁遭爆赴中卻PO健身照

傅崐萁18日晚間PO健身照。（圖翻攝自傅崐萁臉書）

2025/02/18 22:02

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天（17日）臨時缺席藍營的記者會，對外宣稱得重感冒；今天（18日）立法院召開朝野協商，傅崐萁又不見人影，理由竟變成「出國」，還傳出他又偷偷跑到香港。今晚傅崐萁在其個人臉書PO出健身照，沒提到是否在國內，卻指責民進黨立院黨團總召柯建銘朝野協商遲到。

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傅崐萁昨天原定出席藍營智庫舉辦的能源政策記者會，卻臨時缺席，黨團書記長王鴻薇宣稱總召重感冒，故不克出席。不過今天立法院長韓國瑜針對總預算案召開朝野協商，傅崐萁也是不見蹤影，韓國瑜卻表示他現在人不在國內，有特別請假出國，由藍營2名副書記長張智倫和陳玉珍出席。

民進黨立委林俊憲事後就提出質疑，怎麼昨天說重感冒，今天韓國瑜院長卻說是出國，「不知道傅總召有什麼要緊事，需要趕著在禮拜二、身負重病也要出國？又是跑去哪個國家呢？怪哉！怪哉！」傍晚，近來積極參與花蓮罷免傅崐萁行動、在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文爆料，傅崐萁又跑去香港，「他回來又會做什麼？我們拭目以待。」

傅崐萁今晚在臉書突然PO出自己健身的照片，表示「連續幾天的濕冷天氣讓人倍感疲憊，崐萁也因重感冒而全身無力，在家休養調整。今天終於感覺好多了！早上跑了一些行程，下午趕緊來點低強度運動，讓自己重拾戰力，準備回到立法院繼續為人民打拼！」通篇沒有回應或證實去香港的消息，內容也沒有提到出國，反倒聲稱自己「在家休養調整」，究竟是韓國瑜搞錯？還是傅崐萁在說謊？引發討論。

此外，缺席今日朝野協商的傅崐萁還反過來批評柯建銘，「今天的協商依然沒有新花樣，柯建銘總召不僅遲到，還是老樣子，一開口就進入『長篇大論模式』，甚至自己開始質疑『今天為什麼還要協商？』這是演哪齣？精神錯亂了嗎？最後，當然還是毫無結論，朝野無法達成共識，還好今天沒浪費生命陪柯建銘玩『心海羅盤』！看著立院直播畫面，柯總召從『廢話講古』一路講到怒嗆在野黨立委，場面可說是戲劇張力十足。但崐萁還是選擇穩住步伐，趕緊把身體調養到最佳狀態，畢竟，迎戰外頭亂舞的群魔，才是當務之急！」

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