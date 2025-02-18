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    2個月705位護理師離！ 時代力量籲：「三班護病比」入法

    時代力量透漏，過去2個月內，全台共有705位護理師離職。（資料照）

    時代力量透漏，過去2個月內，全台共有705位護理師離職。（資料照）

    2025/02/18 20:11

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣的流感疫情告急，各縣市的醫院都人滿為患。對此，時代力量透漏，「過去兩個月內，全台灣總共有705位護理師離職。」並呼籲，推動「三班護病比」入法，以確保合理分配護理人力。

    時代力量於臉書粉專提到，「超時工作、過勞、護病比過高，讓這些護理師寧可不領年終獎金，也要趕快離開職場。」尤其，在春節連假後，流感、諾羅病毒都進入流行高峰，各大醫院的急診室也大爆滿，甚至出現患者多到沒床可用，有些插管患者只能躺在地板的慘況，更加劇了這些護理師過勞、爆肝的壓力。

    衛福部對於此狀況，只雲淡風輕的說，農曆年前後本來是護理人力減少的常態高峰，時代力量認為，「這種回應，完全就是在漠視第一線醫護人員的困境，把頭埋在土裡假裝沒看到。」因為，無數護理師承擔著每天12小時的高工時，要照顧過多的病人，又要被醫院不斷跨科調動支援，照顧自己不熟悉的病患。

    時代力量補充，這種勞動環境導致的人才流失，也造成了惡性循環，「職場霸凌和資方強迫銷假的狀況更是層出不窮。」還擔心，「再這樣下去，台灣引以為傲的醫療環境，將隨時面對崩盤的挑戰。」所以呼籲，應盡快推動「三班護病比」入法，確保合理分配護理人力，也保障病患權益。

    最後，時代力量強調，衛福部應該更積極提升護理師待遇，也應該更嚴格執行《勞基法》與《職安法》，捍衛護理師勞動權益、杜絕職場霸凌，「台灣名列前茅的醫療品質，不能建立在醫護人員的血汗之上。」

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