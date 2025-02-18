為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    談大罷免看法 石明謹：獨裁體制沒有罷免的選擇

    球評石明謹。（資料照）

    球評石明謹。（資料照）

    2025/02/18 15:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台近日掀起大罷免潮，國民黨與民進黨皆有立委被發動罷免，對此知名球評石明謹表示，對於罷免這件事，只要程序合法，就可以罷免，民主會產生亂象，這是必然的，有時可以改正，有時不行，但是選擇權是你自己的，獨裁體制就沒有這問題，因為你沒得選擇。

    石明謹在臉書PO文表示，​對於罷免這件事，他的態度是一致的，不管是罷免韓國瑜、陳柏惟、王浩宇的時候都一樣，只要程序合法，就可以罷免，可以選舉，就可以罷免，這是最簡單的邏輯，投票的時候，可不可以只是因為候選人長得帥就投給他？當然可以，甚至，很多人純粹只是亂投而已，如果亂投票可以讓一個人胡亂當選，那為什麼不可以胡亂罷免？

    石明謹指出，但是為了避免少數人的胡鬧，選舉跟罷免都有一定的門檻，一兩個人亂投票或是亂罷免是成不了事的，如果符合門檻，有個人的政見很鳥，純粹就是長得討喜，好多人喜歡他所以當選，你會說這樣的當選無效嗎？同樣的，如果有個人只是別人看他不順眼，就要罷免他，這樣可以嗎？只要人數足夠當然可以，不管你是因為政見、學歷、長相、談吐，所以當初讓足夠的人喜歡你，因而當選，現在只要有足夠的人數討厭你，不管是什麼理由，就應當可以被罷免。

    石明謹續指，看你不順眼就罷免你，這完全沒有什麼不對，因為大家就是看你順眼才投給你的，投票時心裡想什麼沒人知道，但票數開出來決定一切，大家都可以盡情闡述自己罷免的理由，然而總歸一句，喜歡他就讓他上，討厭他就讓他下，你可以發動罷免我，我當然也可以發動罷免你，都沒有不對，你說這樣會讓民主變成一天到晚投票的戰場？不會的，人是一種趨利的動物，對於自己沒有好處的事，不會經常去做的，如果不是有人被討厭到有機會罷免成功，也不會每天無條件的亂嘗試。

    石明謹直言，民主會產生亂象，這是必然的，人的一生也是會一直有正確的選擇跟錯誤的選擇，有時可以改正，有時不行，但是選擇權是你自己的，獨裁體制就沒有這問題，因為你沒得選擇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播