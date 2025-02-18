談大罷免看法 石明謹：獨裁體制沒有罷免的選擇

球評石明謹。（資料照）

2025/02/18 15:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台近日掀起大罷免潮，國民黨與民進黨皆有立委被發動罷免，對此知名球評石明謹表示，對於罷免這件事，只要程序合法，就可以罷免，民主會產生亂象，這是必然的，有時可以改正，有時不行，但是選擇權是你自己的，獨裁體制就沒有這問題，因為你沒得選擇。

石明謹在臉書PO文表示，​對於罷免這件事，他的態度是一致的，不管是罷免韓國瑜、陳柏惟、王浩宇的時候都一樣，只要程序合法，就可以罷免，可以選舉，就可以罷免，這是最簡單的邏輯，投票的時候，可不可以只是因為候選人長得帥就投給他？當然可以，甚至，很多人純粹只是亂投而已，如果亂投票可以讓一個人胡亂當選，那為什麼不可以胡亂罷免？

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石明謹指出，但是為了避免少數人的胡鬧，選舉跟罷免都有一定的門檻，一兩個人亂投票或是亂罷免是成不了事的，如果符合門檻，有個人的政見很鳥，純粹就是長得討喜，好多人喜歡他所以當選，你會說這樣的當選無效嗎？同樣的，如果有個人只是別人看他不順眼，就要罷免他，這樣可以嗎？只要人數足夠當然可以，不管你是因為政見、學歷、長相、談吐，所以當初讓足夠的人喜歡你，因而當選，現在只要有足夠的人數討厭你，不管是什麼理由，就應當可以被罷免。

石明謹續指，看你不順眼就罷免你，這完全沒有什麼不對，因為大家就是看你順眼才投給你的，投票時心裡想什麼沒人知道，但票數開出來決定一切，大家都可以盡情闡述自己罷免的理由，然而總歸一句，喜歡他就讓他上，討厭他就讓他下，你可以發動罷免我，我當然也可以發動罷免你，都沒有不對，你說這樣會讓民主變成一天到晚投票的戰場？不會的，人是一種趨利的動物，對於自己沒有好處的事，不會經常去做的，如果不是有人被討厭到有機會罷免成功，也不會每天無條件的亂嘗試。

石明謹直言，民主會產生亂象，這是必然的，人的一生也是會一直有正確的選擇跟錯誤的選擇，有時可以改正，有時不行，但是選擇權是你自己的，獨裁體制就沒有這問題，因為你沒得選擇。

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