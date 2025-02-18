來亂！罷綠委傳冒名、死人連署 林俊憲：藍營「亡靈大軍」出現了

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/02/18 11:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮掀起，除了多縣市國民黨立委被提議罷免，民進黨方面也稱遭到國民黨私下運作的報復性罷免，民進黨立委林俊憲與王定宇兩人就被提第一階段提議罷免，有消息指出林俊憲的一階提議罷免連署書中不乏冒名甚至有死人連署。對此林俊憲表示，民進黨已經成立律師團，統整各地的虛假連署情形後，一定會訴諸法律行動，遏止這種歪風。

林俊憲在臉書PO文指出，國民黨的「亡靈大軍」果然出現了，昨天獲記者告知，「我的3000多份送件罷免連署書中，不僅有其他選區已發生過的冒名連署，還出現國民黨搞報復性罷免時，一定少不了的『死人連署』，據說選委會在查核針對我的連署名單時，發現有一些連署書的連署人早已過世，恐怕是本波罷免首次傳出的案例，但我相信絕不會是最後一起」。

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林俊憲指出，有連署人「已經不在這世界上」，也有連署人不在選區內的，除了死人連署外，據說還有部分連署人戶籍地根本不符資格，也被送件進來，如果罷免發起者真的有核對身分證才收件，又怎麼會發生這種錯誤呢？

林俊憲續指，這幾種狀況都指向同一件事：連署資料已經「過時」，顯然是從某種年代久遠的「名冊」上抄錄才有可能，再加上從未有人在台南看過連署站，更可側面佐證有偽造連署的情形。

林俊憲直言，罷免是人民參與政治的權利，尊重選民的罷免權，但若有冒名或是死人參與連署的假罷免行動，民進黨已經成立律師團，統整各地的虛假連署情形後，一定會訴諸法律行動，遏止這種歪風。

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