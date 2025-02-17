柯文哲父親病逝 江和樹批賴政府：柯連看爸爸都要半夜

柯爸今天過世，江和樹今天怒批，「這就是賴清德想要的啊！」、「抄家滅族」，不像嗎？（江和樹提供）

2025/02/17 22:21

〔記者陳建志／台中報導〕前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發今天病逝，享耆壽94歲，家屬目前正在處理後事，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天怒批，「這就是賴清德想要的啊！」、「抄家滅族」，質疑盡孝道本來就是一個兒子要有的，結果現在連要回來看柯爸都要半夜，有需要這樣嗎？也呼籲支持者，此時此刻要冷靜，不要去打擾家屬，給他們一個空間。

江和樹表示，「這就是賴清德想要的啊！」、「抄家滅族」，不像嗎？柯文哲的阿公也是因228事件造成傷害，柯文哲只是希望追求台灣民主自由，才創立台灣民眾黨、參選總統，若今天柯不選總統，會有這麼多問題嗎？因為影響到別人。

請繼續往下閱讀...

江和樹說，柯文哲的爸爸生病，盡孝道本來就是一個兒子要有的，結果現在連要回來看他都要半夜，有需要這樣嗎？這就是民進黨要的嗎？大家都有父母真的不要這樣。

江和樹也呼籲支持者，此時此刻要冷靜，不要去打擾家屬，給他們一個空間，因為現在家屬非常混亂。江說，政治怎麼會搞成這樣？如果再有一次，柯文哲會選擇走這條路嗎？當個醫生不是很好嗎？但是他為了台灣民主的未來，選擇了這條路，「我相信，只要他不放棄，我們所有支持者，一定永遠跟他站在一起」，我們現在只要悼念，希望柯爸爸一路好走、一路平安，這就是對他們最好的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法