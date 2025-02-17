告急！「罷免陳玉珍」還差400份達標 最晚2/19收件

罷免團隊「珍礙金門」今天公告，距離第一階段提議書達標尚差400份。圖為中永和罷免團體與金門罷團合開連署站情形。（記者陳奕劭攝）

2025/02/17 15:07

〔記者陳奕劭／新北報導〕全台近日掀起大罷免潮，新北市永和罷免立委林德福的領銜人朱約信（朱頭皮），與金門罷免立委陳玉珍的領銜人翁明志，昨天（16日）在新北市中和4號公園合體，共同探討「反共罷免、護台灣」的行動策略，吸引眾多民眾響應。罷免團隊「珍礙金門」今天（17日）公告，距離第一階段提議書達標尚差400份，最晚於19日下午5點前收件。

罷團「珍礙金門」表示，作為曾經的第一戰線與歷史戰場，理解金門老一輩終生揣懷戰爭所遺留下來的傷痛，在不肖政客與政治語言推波助瀾下，金門逐漸成為了一座「只談賺錢福利不講國家認同」的島嶼。但還是存在不一樣的聲音。

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罷團指出，由少部分金門人選出的陳玉珍，在立法院粗魯又暴力的風格，讓外界加深對金門人的負面印象，但她毫不在乎，只想隔開台灣本島與金門之間的距離、好更進一步將金門向她的「祖國大陸」靠近；他們害怕自己的下一代會被中共紅潮中淹沒，不願成為毫無是非意志的人民，於是站出來，試圖力挽狂瀾。

罷團說明，目前第一階段連署書距離達標還差400份，為趕在新制選罷法實施前，來得及清點、造冊與送件，最晚收件日定於2月19日下午5點以前，尚未遞件者的可直接至「台灣公民人權辦公室」（台北市大安區信義路四段61號5樓）送件，務必最快將所有罷免陳玉珍的連署書送到團隊手中，他們會以最快的速度完成造冊，若未能達成目標，也會公布接下來的決議。

「罷免陳玉珍」尚差400份達成第一階段。圖為民眾手舉標語，表達對陳玉珍的不滿。（記者陳奕劭攝）

「罷免陳玉珍」尚差400份達成第一階段。圖為民眾手舉標語，表達對陳玉珍的不滿。（記者陳奕劭攝）

罷免團隊「珍礙金門」今天公告，距離第一階段提議書達標尚差400份。（圖由罷免團隊「珍礙金門」提供）

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