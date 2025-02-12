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    列名中國官媒台灣代表！黃國昌生氣 又要找賴清德辯論

    民眾黨代理主席、立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料照，記者陳逸寬攝）

    民眾黨代理主席、立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/02/12 11:02

    〔記者林哲遠／台北報導〕台灣民間研究團隊「台灣資訊環境研究中心（IORG）」最新研究報告指出，統計中共官媒的抖音頻道最常引用的台灣人物，民眾黨代理主席黃國昌擠進排名前20名。黃國昌今（12）日受訪時表示，他「早上看到還有點驚訝」，因為他完全沒有在玩抖音，反嗆「民進黨抹紅」，「若不服氣的話，民進黨主席賴清德出來公開辯論，隨時候教」。

    台灣資訊環境研究中心IORG研究，2024年10月至11月，美國總統大選前後各1個月內，中共官媒抖音頻道最常引用的台灣人物前20名，依序為蔡正元、栗正傑、郭正亮、帥化民、呂禮詩、謝寒冰、賴岳謙、介文汲、張延廷、苑舉正、鄭麗文、周錫瑋、侯漢廷、朱立倫、李勝峰、徐巧芯、唐湘龍、董智森、沈富雄、黃國昌，可視為中共視角的「台灣代表」。

    報告直指，黃國昌以批評「民進黨貪腐」、「賴清德獨裁」入榜，中共引用其發言，有助強化宣傳台灣政府、民主的負面形象。

    黃國昌上午接受廣播節目專訪時說，他對此事完全不知情，也沒有使用抖音，「抹紅」無所不用其極，「真的超好笑」。他也轉而批評，「民進黨治國無能，該做的事情不做，卻整天在國內抹黑、抹紅」，民進黨那些人想「抹紅」，請自己回去照鏡子，「如果真的要談我與老共之間的溝通關係，我黃國昌絕對是絕緣體，民進黨的人怎麼這麼無恥？」

    會後，黃國昌接受接受媒體聯訪時重申，他早上看到還有點驚訝，因為他完全沒有在玩抖音。他痛批，「綠媒」操作帶風向，真的是在污辱台灣人民的智商，去看他平常講話的內容，民進黨有誰敢出來「抹紅」？

    黃國昌質疑，真的要講跟老共、跟中國之間的關係，「民進黨你們好意思喔？我送給民進黨就4個字，『不堪檢驗』。不服氣的話，賴清德主席出來公開辯論，隨時候教」。

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