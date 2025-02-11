列柯文哲嘗試接觸中共行徑 沈榮欽：該擔心黃國昌膝蓋更軟

民眾黨前主席柯文哲（左）、民眾黨代理主席（右）。（資料照）

2025/02/11 15:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，週刊今日踢爆柯與其大帳房李文宗的對話內容，揭發李與前陸委會副主委張顯耀在大選期間密集聯繫，更直通中國國家主席習近平辦公室。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，柯文哲為了與中共搭上線，從雙城論壇就開始使出各種手段，如果你覺得柯文哲可怕，膝蓋更軟的黃國昌更該令你擔心。

沈榮欽在臉書PO文表示，為什麼柯文哲的兩岸一家親會引起爭議？和近日引發世界矚目的巴拿馬有關，在蔡英文任期，習近平對台做了3項措施，分別為公開指責蔡英文拒絕承認「九二共識」，所以切斷兩岸正式的聯繫管道；拘留李明哲；巴拿馬宣布與台灣斷交而與中國建交。

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而在這個背景下，時任市長柯文哲卻要前往上海參加雙城論壇，自然引發國際矚目，不清楚是否台灣內部對於中國令巴拿馬與台斷交有不同意見，柯文哲也很清楚這時堅持赴上海的風險，因此決定先發制人，表示是為了避免中國抵制世大運，而前去上海協調。此後柯文哲就一直堅持這個基調，凡是遭到批評，就表示是為了讓蔡英文能夠在世大運致詞才前往中國，加上中天與TVBS等政論節目配合網軍，把柯文哲到中國說成是為了蔡英文的委曲求全之舉，卻遭受民進黨的批評。

沈榮欽指出，柯文哲在上海公開表示「兩岸一家親」為什麼這麼敏感？因為「兩岸一家親」是由習近平於2013年上任總書記不久後，親自提出的對台工作方針，後來更被寫入政協政治目的以及十九屆六中全會中，是中共正式對台灣的統戰方針，說出「兩岸一家親」才能成為兩岸的「通關密語」，代表對中共交心。

沈榮欽續指，後來柯文哲從上海返台後，發揮演戲專長，在電視哽咽、在議會動怒，騙得支持者一愣一愣，更和蔡英文政府直接對抗，說蔡政府說謊，直到一年後才被發現從頭到尾都是柯文哲自導自演AB稿的謊言，雖然柯文哲早年表示「大陸方面」一直要他選總統，但是推斷起來，當時柯文哲還沒有和中共高層建立聯繫管道，這是他之所以不惜哽咽、動怒、說謊，也要編造AB稿和中共建立聯繫管道之故。

沈榮欽補充，如今《鏡週刊》的截圖，說明柯文哲在多年經營後，終於在選總統時和中共高層建立聯繫管道，並且將中共高層是否支持，視為參選台灣總統的重要依據。這不是一時之間的聯繫，而是柯文哲多年來努力的結果，希望獲得習近平的青睞，以便能夠在台灣從政獲得肯定。

沈榮欽直言，如果你覺得柯文哲可怕，膝蓋更軟的黃國昌更該令你擔心。

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