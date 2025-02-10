李彥秀不捨家人被肉搜落淚 高嘉瑜：該哭的是辛苦買房年輕人

前民進黨立委高嘉瑜緊追國民黨立委李彥秀美國房產爭議，批李一再說謊，只會露出更多破綻。（資料照）

2025/02/10 18:12

〔記者林承鴻／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜緊追國民黨立委李彥秀美國房產爭議，李彥秀說家人用她名字買房子，自己生病時買房做生涯規劃等，都有資料可查詢，不過也坦言或許在金額跟坪數上有資訊誤植，她都道歉並接受裁罰。高嘉瑜批評，說謊的人破綻會露出越來越多，指李彥秀一再說謊，沒有誠實申報才是最大的問題。

李彥秀接受訪問強調，自己的房產都誠實申報，若有申報錯誤也已經更正，該接受行政處罰的部分也已完成，並說這段期間，她與家人的隱私遭受侵害，包括有人在美國拍攝她先生與孩子住所的照片，甚至公布車號，讓她相當難過，訪談中一度落淚。高嘉瑜表示，李彥秀對不起的是內湖南港選民和台灣的納税人，而不是老公小孩。

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高嘉瑜批評，李彥秀在加州買豪宅、當包租婆，自己在台灣當裸官，對不起的是台灣的選民，指李今天所有的問題都出在自己身上，從第1次到第19次財產申報都有問題，海外資產交代不清，美國包租婆沒有申報，還有李彥秀美國加州爾灣豪宅門口的賓士車等，質疑到底有多少沒申報的海外資產？

高嘉瑜指，該哭的是在台灣連買一棟房子都很辛苦的年輕人，而不是為了旅遊散心就到中國三亞買豪宅的李彥秀，要求李應交代清楚在美國繳稅紀錄、是否涉及逃漏稅、算不算美國稅務居民等問題。

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