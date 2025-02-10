侯友宜開行動治理座談會議 蘇巧慧、黃國昌、劉和然罕見同台

新北市府今天在樹林區召開行動治理座談會議，市長侯友宜（前排中）、立委蘇巧慧（前排右五）、副市長劉和然（前排左五）與議員、里長們合影。（記者陳奕劭攝）

2025/02/10 12:53

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市府今天在樹林區召開行動治理座談會議，被外界視為有意參選新北市長的立委蘇巧慧、黃國昌、新北市副市長劉和然罕見同台，三人相敬如賓、互動冷淡。

新北市長侯友宜今天（10日）到樹林區主持行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，有關捷運萬大—中和—樹林線第二期（土城樹林線）進度，他表示，預計2031年完工；侯友宜也承諾會在任內積極推動大柑園都市計畫與樹林大巨蛋。

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侯友宜表示，連結土城、樹林兩地的捷運土城樹林線預計2031年完工；「桃子腳國民中小學校舍三期工程」與「長壽市民活動中心」已於去年8月與10月完工，任內全力推動大柑園都市計畫與樹林大巨蛋。

會議未開放媒體採訪，市議員江怡臻轉述，會議主要討論大柑園都市計畫的進度，不只是經費分配，此事也關係到中央與地方政府之間的溝通，大家希望計畫不能拖延，她指出，大巨蛋很有可能落腳在樹林，但需要周邊的規劃和中央的支持，「不能只是新北一頭熱、中央進度緩慢」，希望至少給市民一個交代。

民政局表示，里長在座談會建議，設置捷運LG20站（中正路與三俊街口），應妥善評估在地需求，規劃足夠的停車空間，避免造成當地交通混亂，捷運局回應，捷運工程完工前復舊階段將會同道路主管機關依實際需求檢討、施作。

民政局長林耀長說，樹林區自2019年開始辦理行動治理座談會以來，里長提案反映共135件，解除列管127件，執行達成率94％。

新北市長侯友宜今天到樹林區主持行動治理座談會議，他指出，土城樹林線將於2031年完工。（記者陳奕劭攝）

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