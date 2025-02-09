李彥秀稱美國房產非家庭信託基金購入 王義川秀資料戳破謊言！

李彥秀近日身陷美國房產爭議。（資料照）

2025/02/09 22:37

李秋明／核稿編輯

上稿時間：21:30 更新時間：22：37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近日身陷美國房產爭議，李彥秀日前坦承當年對財產申報法令不清楚因此疏漏掉，還稱她在美國購置的房產不是使用她與丈夫侯冠群的海外家族信託基金。不過民進黨立委王義川今天（9日）秀出資料揭穿李彥秀謊言，直指李彥秀就是用信託買房，最後又賣給自己。李彥秀則表示，如果王義川委員認為有任何不法，可直接向有關機關提出檢舉。

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前綠委高嘉瑜最近爆料李彥秀在中國三亞置產、在美國加州爾灣（Irvine）購置市值2億豪宅，之後再爆她不只在爾灣，富勒頓（Fullerton）也有一間豪宅，卻未進行財產申報，引發輿論譁然；高嘉瑜也質疑，李彥秀在美國買房的巨資從何而來，她和丈夫侯冠群的海外家族信託基金可能有問題，恐涉資金隱匿。李彥秀事後宣稱，當年對財產申報法令不清楚，疏未申報1994年父親購買的爾灣房產，還稱2016年購入的爾灣房產和2021年富勒頓房產不是使用信託基金。

除此之外，昨天（8日）李彥秀又被爆出在美國還當起包租婆，她的富勒頓房子在房地產網站明確顯示為分割4間的出租房，房仲還特別強調租客都是長期，幾乎無空租率，也就是李彥秀逃漏的不只是房產，還有租金收入。對此，李彥秀回應稱，她所有海外租金與所得並沒有達到台灣課稅門檻，絕對沒有隱匿財產，請有心人士不要再造謠抹黑。

不過王義川今天在Threads上秀出熱心台僑提供給他李彥秀在富勒頓4單位出租房的相關資料，打臉李彥秀這幾天的辯詞，「李彥秀，你明明就有用信託買房，最後又賣給你自己！到底……？你一個月收租8655美金（約新台幣28萬4255元），怎麼會說不到台灣繳稅標準呢？2021年7月以161萬5000美元（約新台幣5304萬1283元）Hou & Lee Family Trust購入，2024年2月， 侯冠群做了Quit Claim Deed 『放棄產權轉讓契據』給了李彥秀，同時房產也從Hou &Lee Family Trust改成李彥秀的名字，2024年5月賣出時候，賣家名字登記是李彥秀，出租房登記每月有8655美元的租金。」

網友紛紛表示，「美國租金月收入28萬，台灣立委月收入19萬，美國包租婆是主業，台灣立委是副業。一個立委自己有幾間房子？有沒有其他來源的收入？竟然都要靠別人提醒才想起來……」、「賣台舔共是賺錢的工作。美國豪宅是生活」、「這種把title移轉，有可能是為了要節稅，但是，用這種方式節稅，除非李彥秀有什麼身分，不然不太知道為什麼他要這樣做的理由」、「有錢可移民，卻刪減凍結國防預算，削弱國軍保家護國的力量」、「熱愛中國，質疑美國政府，說美國是最壞的國家，但是財產家人都美國人」。

李彥秀表示，請王義川委員不要看到黑影就開槍，東扯西扯，自相矛盾。作為博士級立法委員，在爆料之前，起碼應該先瞭解信託及海外所得課稅規定，而不是連基本的法規都是憑空想像、全靠臆測。如果王義川委員認為有任何不法，與其在社群媒體上含沙射影當個鍵盤俠，不如直接向有關機關提出檢舉。對於坊間不實言論與抹黑，彥秀也絕對不會姑息，更會依法捍衛自己的清白。

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