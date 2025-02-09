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    柯文哲的不分區「兩年條款」生變？ 民眾黨代表：很多人想廢掉

    近期傳出民眾黨內部討論是否廢除不分區立委兩年條款，民眾黨黨代表曾姸潔質疑：「柯主席不在......一堆人開始蠢蠢欲動，很多人想廢了兩年條款，認為柯主席不在沒關係。」（資料照）

    近期傳出民眾黨內部討論是否廢除不分區立委兩年條款，民眾黨黨代表曾姸潔質疑：「柯主席不在......一堆人開始蠢蠢欲動，很多人想廢了兩年條款，認為柯主席不在沒關係。」（資料照）

    2025/02/09 11:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲曾為黨內不分區立委設置「兩年條款」，現任8席立委在期滿2年後都將辭職，由不分區第9至16名補上，不過近期卻傳出民眾黨內部討論是否廢除。民眾黨黨代表曾姸潔8日在Threads發文質疑：「柯主席不在......一堆人開始蠢蠢欲動，很多人想廢了兩年條款，認為柯主席不在沒關係......」

    曾姸潔指出，兩年條款是當初柯文哲訂的制度，柯希望立委有成績、有聲量後，可以參選2026的地方首長選舉，但如今柯文哲不在，很多人的心都會跟著不在。曾質疑：「現在又有人要開始搗亂、違背柯主席訂的制度......這不是加速黨的滅亡嗎？他可能也沒預期到有些立委最後沒有做出聲量吧？」

    曾姸潔認為，就算沒有辦法做到「八上八下」，至少也該做到「四上四下」，她直言：「有些表現平平、甚至搞到成為黨破口的立委，何不乾脆勇敢謝幕一鞠躬、華麗轉身下區域選縣市長，好好當母雞把小雞帶好？就算知道勝算很低，也應該勇敢直挺挺地倒下，而不是動歪腦筋耍賴霸位！」文末她也附註「拜託不要自己說話不算話」。

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