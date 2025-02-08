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    海外網購3C產品NCC收750元審查費 黃國昌批：幹起有牌流氓

    民眾黨主席補選將於2月15日進行投票，首場政見發表會今晚登場，黃國昌於會前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

    民眾黨主席補選將於2月15日進行投票，首場政見發表會今晚登場，黃國昌於會前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

    2025/02/08 22:55

    〔記者李文馨／台北報導〕NCC日前修法新增規定，任何從國外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳納審查費750元。對此，兼任代理民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（8日）表示，NCC不務正業，行徑如同有牌流氓，並要求行政院長卓榮泰必須就此事向全體國民清楚交代。

    民眾黨主席補選將於2月15日進行投票，首場政見發表會今晚登場，黃國昌於會前接受媒體聯訪。

    針對國外攜帶或進口「自用第二級電信管制射頻器材」需繳納750元審查費一事，黃國昌說，這分明就是在搶錢，NCC不務正業，行徑如同有牌流氓。他質疑，為何要在過年後突然推出這種擾民，從人民身上「拔毛」的錯誤政策？呼籲行政院長卓榮泰必須就此事向全體國民清楚交代。

    此外，針對國民黨團新會期將力推核能延役，媒體詢問民眾黨的立場。黃國昌表示，如何務實面對台灣當前的能源政策問題，全盤檢討民進黨的能源政策，不僅是台灣公民社會的共同期待，也是台灣產業面對下階段嚴峻挑戰時必須解決的課題。他強調，在此前提下，民眾黨團將秉持理性、務實、科學的態度，與其他政黨共同推動相關立法。

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