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    黃國昌擬制定2028政策綱領 喊話民眾黨必須從一人政黨走向全民政黨

    黨主席候選人黃國昌會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    黨主席候選人黃國昌會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    2025/02/08 22:12

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席補選將於2月15日舉行投票，首場政見發表會今晚登場，由請假中的代理黨主席黃國昌對決前立委蔡壁如。黃國昌在發表會中將炮口對準民進黨，並表示，未來將以民眾黨為平台，為台灣發展、人民福祉，制定2028政策綱領；同時也向黨公職喊話，民眾黨必須從一人政黨走向全民政黨。

    黃國昌表示，過去一年，民眾黨履行了柯文哲在2024年總統大選所做的承諾，23年沒有辦法修正的「財政收支劃分法」做到了，從2017年司改國是會議以來，民進黨政府不斷拖延、不斷跳票的「吹哨者保護法」做到了。

    黃國昌說，民眾黨是一個說到做到，言行合一的反對黨，未來將繼續履行對司法改革、媒體改革、居住正義的承諾。他提及，接下來他也將以民眾黨為平台，為台灣擘劃、勾勒出邁向2028政策綱領，將集結眾人的智慧，為下一代找出路。

    黃國昌最後也向民眾黨公職喊話，未來2年大家會非常辛苦，因為民眾黨必須從1人政黨走向全民政黨，必須是一個強力監督的在野黨，也是勇於履行競選承諾的反對黨；面對執政黨的攻擊，依然要心存善念、盡力而為，懷抱正直誠信的精神，一方面為實踐改革而努力，一方面為台灣擘劃前進的方向。

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